«Это какое-то чудо для нас»: Ксения Собчак провела новогодний корпоратив для Дворца культуры из деревни в Ленобласти

Ксения Собчак провела новогодний корпоратив в деревне в Ленобласти. Фото: YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Ксения Собчак провела бесплатный новогодний корпоратив для Дворца культуры из деревни Горбунки, что находится в Ломоносовском районе Ленобласти. Все это звучит как небылица, но нет. Месяцем ранее светская львица предложила присылать ей письма с просьбой провести новогоднее мероприятие. Известной журналистке захотелось встретиться с простыми людьми из глубинок России, чтобы попробовать создать для них огненную праздничную атмосферу. Продюсеры Собчак выбрали несколько креативных обращений. И вот, в числе счастливчиков оказался дружный коллектив Дворца культуры из Горбунков.

«Комсомолка» связалась с Антоном Кучерявым, одним из сотрудников культурного учреждения. По словам мужчины, корпоратив удался на славу, что даже внукам не стыдно рассказать. Собчак приехала в Горбунки в субботу, 18 декабря.

Корпоратив продлился четыре часа. Ксения была там до победного конца. Фото: vk.com/lomrdk

- Мы, честно говоря, очень переживали, до последнего не верили, что она приедет, – признается Антон Кучерявый. – У нас даже мысли такой не было. Это какое-то чудо для нас. В общении Ксения оказалась очень простым человеком, буквально сразу нас к себе расположила. Никаких взглядов свысока, мол, она вся такая известная тележурналистка. В общем, нам с ней было очень комфортно. Нам понравилось!

Как рассказывает мужчина, сотрудников Дворца культуры заранее предупредили о конкурсах, но все наполнение корпоратива держали втайне. Собчак провела с деревенскими жителями не менее 4 часов.

Не обошлось без традиционного застолья. Жители Горбунков задавали Ксении всевозможные вопросы: о сыне, о характере, о Москве. Фото: YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

- Мы предполагали, что Ксения заехала к нам на часик, а потом уже будут ее помощники. Но нет. Она с нами была до победного конца. И даже в самом конце корпоратива отказалась от амплуа ведущей и просто подсела к нам за стол, с нами пообщалась. Мы ей вопросы позадавали, она чай попила. Открыто, душевно! – вспоминает сотрудник Дворца культуры.

Отдельный сюрприз Собчак уготовила как раз Антону Кучерявому. Дело в том, что мужчина с 1996 года собирает всевозможные вещи, связанные с Филиппом Киркоровым. В доме мужчины, в одной из комнат, находится огромная коллекция аудиокассет, плакатов, журналов, газет, одежды, дисков и прочего добра, связанного со звездой шоу-бизнеса. Ксения и ее команда смекнули, что можно исполнить мечту Антона и созвониться по видеосвязи. Надо ли говорить, что сам мужчина и его коллеги пребывали в полном восторге.

Собчак исполнила заветную мечту Антона Кучерявого, давнего фаната Филиппа Киркорова. Фото: YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

- Я поблагодарил Филиппа за творчество, за его песни, я показал ему свой пиджак (с нашивкой в честь Киркорова). Он очень удивился, что корпоратив проводится не в Москве, а в глубинке Ленобласти. Я попросил его исполнить наше общее новогоднее желание, чтобы он подписался на Instagram-аккаунт нашего Дворца культуры. Он не отказал, но пока не подписался. По всей видимости, найдет время и еще успеет подписаться. Кроме этого он пригласил меня на его концерты в Петербурге в 2022 году. Сказал, что подарит приглашение и коллекционное издание CD-дисков, выпущенных к его 50-летию, - рассказывает поклонник Киркорова.

Сотрудники Дворца культуры из Горбунков характеризуют Ксению как простого, душевного человека. Фото: YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Естественно, гвоздем программы на корпоративе стали различные конкурсы, в том числе, скажем так, пикантные. Собчак не стеснялась принимать в них участие, чтобы всех раскрепостить. Мужчины и женщины Горбунков не упустили шанс прикоснуться к светской львице.

- Нас привел в восторг конкурс, где нужно было лопнуть шарик о тело партнера. Как сказала Ксения, на любом корпоративе, на любом дне рождении, что-то подобное проводится, чтобы люди наполнились позитивом, посмеялись. И она решила сымпровизировать, показать, как надо играть. И мой коллега, это есть на видео, ухватил ее сзади и попытался лопнуть этот шарик. Это, конечно, был для нас просто шок! – смеется сотрудник Дворца культуры. – Она ведь журналист, серьезный человек. Но в общении с людьми оказалась довольно простая.

Ксения и ее команда признаются, что их привлекло то, что у Дворца культуры очень креативные странички в соцсетях. Фото: vk.com/lomrdk

Завершилось мероприятие традиционно – застольем. Надо сказать, что Собчак не налегала на спиртное, а ограничилась бокалом шампанского и чаем. За столом ей оживленно задавали всевозможные вопросы, в том числе на вечные темы. В итоге все стороны согласилась, что Россия – это, прежде всего, такие вот глубинки, а не модная Москва.

- Спасибо за то, что вы доверились мне. Я понимаю, что это не просто. Люди боятся провокаций, - поблагодарила Ксения весь коллектив Дворца культуры.

Добавим, что на YouTube-канале Ксении Собчак вышел часовой фильм, посвященный проведению душевных корпоративов из глубинок.

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