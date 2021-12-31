Прохожие с помощью ковра спасли мужчину из горящей квартиры в Петербурге

Прохожие спасли с помощью ковра мужчину из горящей квартиры в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге горожане спасли мужчину из горящей квартиры на третьем этаже дома, растянув для него в воздухе ковер. В восьмом часу вечера 30 декабря 2021 года начался пожар в трехкомнатной коммунальной квартире в доме 46 по проспекту Стачек. Очевидцы быстро вызвали спасателей, а сами остались наблюдать. Как оказалось, не зря, на балкон выскочил мужчина, оказавшийся в плену огня.

Пока к месту спешили пожарные, прохожие не стали просто смотреть на мужчину. Они забежали в ресторан, который находился прямо под горящей квартирой и взяли там ковер, чтобы ловить погорельца.

- Мужчина был отрезан огнем на балконе. Он чуть слез по водосточной трубе вниз, а потом прыгнул на ковер. Спасибо всем мужикам, кто помог поймать, - рассказали очевидцы.

По данным МЧС Северной столицы, в коммуналке обгорела обстановка на площади 25 квадратных метров.Благо, спасатели приехали быстро и очень оперативно потушили огонь.

- Огонь полыхал очень сильно! Ужасное зрелище было. Хорошо, что пожарные быстро приехали! И молодцы, кто спас мужчину, - рассказали очевидцы в социальной сети.

На данный момент проводится проверка, чтобы установить причину возгорания.

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