Облитая кислотой в Петербурге 16-летняя девушка впервые рассказала о самочувствии после выхода из комы

Облитая кислотой девушка впервые рассказала о состоянии

16-летняя Диана (имя изменено - прим.ред.), которую бывший парень облил кислотой из-за ревности, вышла из комы. 10 декабря 2021 девушка вместе с 18-летним бойфрендом прогуливались по набережной канала Грибоедова, когда на них напал ее бывший 24-летний Даниил и вылил опасную жидкость прямо на пару.

После этого Диана впала в кому и была в состоянии клинической смерти долгие дни. Теперь она очнулась, находится в сознании и может есть сама. "КП-Петербург" она впервые рассказала о своем состоянии.

- Чувствует себя хорошо, глаза оба видят, но один хуже. Все понимает и осознаёт. Беспокоит неспокойный сон, в целом как и у меня было пока таблетки не выписали, - передал слова своей девушки юноша, который пострадал с ней в тот же день.

Теперь Диане нужны еще операции, так как очень много кислоты попало ей на голову и лицо. По словам врачей, пациентке предстоят многочисленные операции по пересадке кожи.

Известно, что нападавшим оказался 24-летний уроженец Твери, живущий в Петербурге. Он ранее встречался с пострадавшей, но полгода назад они расстались. С тех пор мужчина угрожал бывшей девушке. Сейчас он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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