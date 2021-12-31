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Происшествия31 декабря 2021 15:28

Водитель Mercedes устроил ДТП с фейерверком в Петербурге

Бросив горящий автомобиль, мужчина сбежал с места ДТП
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Мужчина устроил фейерверк на фоне горящей машины в Петербурге

Мужчина устроил фейерверк на фоне горящей машины в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

Необычную картину наблюдали жители домов на улице Николая Рубцова в Санкт-Петербурге. В ночь на 31 декабря 2021 года мужчина на белом Mercedes сначала влетел в ограждение. Машина загорелась. Однако ДТП все не обошлось. Выбравшись из машины водитель решил устроить настоящее шоу.

- Водитель Mercedes не справился с управлением и влетел в ограждение. От удара сначала задымился, а потом загорелся моторный отсек, - рассказали в социальной сети очевидцы.

На этом все не закончилось. Мужчина выскочил из машины. Но вместо того, чтобы тушить ее, решил, что шоу должно продолжаться. Он достал фейерверки и запустил это на фоне пылающего автомобиля.

- По-новогоднему, молодец, - оценили комментаторы.

Пока гремел салют и горела прямо на дороге машина, водитель решил все бросить и быстро убежал.

Очевидцы вызвали пожарных, которые потушили горящий автомобиль. Чем закончилась история мужчины, пока не известно. Благо, пострадавших нет.

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