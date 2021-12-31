Нерпы Крошик и Шлиссик помирились под Новый год

Нерпы Крошик и Шлиссик из Петербурга помирились под Новый год / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Под Новый год случилось чудо. Знаменитые нерпы Санкт-Петербурга Крошик и Шлиссик наконец-то помирились. С первых дней ластоногие не находили общий язык, а Крошику и вовсе не нравилось, что кто-то претендует на его место. Но праздник всех объединил. Об этом 31 декабря 2021 года рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

- Так уж получилось, что снегом засыпало барьер между бассейнами Шлиссика и Крошика. Шлиссик немедленно воспользовался этим обстоятельством и перелез к Крошику через ограду. Случилось это ночью и поэтому двое мужчин выяснили свои отношения без нашего вмешательства, - рассказали в Фонде.

Шлиссику стало скучно и он первый побежал к соседу мириться / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Шлиссик по характеру более бойкий, поэтому сотрудники Фонда немного переживали за Крошика, но позволили ему самостоятельно наладить общий язык с напористым соседом. Разговор прошел без драк.

К утру нерпулины оказались добрыми друзьями и теперь будут жить в одном бассейне. Теперь нерпы с удовольствием общаются и больше не ссорятся.

Теперь друзья будут жить вместе / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

- Это радостное для всех нас событие, так как жить и играть вместе нашим любимцам конечно же намного интереснее. Думаем, что это самое отличное поздравление с Новым годом от Крошика и Шлиссика для всех нас!

С Новым годом от Крошика и Шлиссика / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

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