Нашли через полтора месяца: Полиция начала проверку после обнаружения угнанного пункта вакцинации в Ленобласти

Угнанный пункт вакцинации нашли через полтора месяца. Фото: пресс-служба администрации ЛО

Полиция Тихвинского района Ленобласти ищет похитителей мобильного пункта вакцинации, принадлежащего местной больнице, который угнали еще 13 ноября. Машину нашли в лесу 2 января. По факту обнаружения грузовика начата дополнительная проверка.

- 2 января в 11:55 в полицию поступило сообщение о том, что в Тихвинском районе, в лесном массиве недалеко от садоводства «Лесное» был обнаружен автомобиль «Газон Некст», похищенный 13.11.21 в городе Тихвин, - сообщает пресс-служба полицейского Главка. - Устанавливаются лица, причастные к хищению транспортного средства.

Напомним, что машина, стоимостью свыше четырех миллионов рублей пропала в ночь с 13 на 14 ноября от Тихвинской больницы. В поисках автомобиля не помогла и система слежения, сработавшая в 23:08 и после отключившаяся. Самое обидное, что машина не была застрахована по КАСКО, поэтому возмещения больница получить не могла.

Власти Ленобласти сообщали, что в машине оставалось некоторое количество вакцины и просили помочь в поисках. Но грузовик как в воду канул. Нашелся он лишь спустя полтора месяца. И то случайно.

Машину нашли в лесу под Тихвином. Фото: vk.com/tih_win

- Ребята это не та самая машина вакцинации которую угнали? - написали в паблике «Подслушано.Тихвин» местные жители, нашедшие «Газон».

Судя по фото, автомобиль давненько стоял между елок и успел заметно покрыться снегом. Сугробы вокруг тоже выросли знатные. Пока неизвестно, пострадало ли медицинское оборудование и в каком состоянии сама машина. Но лежавшую внутри партию вакцины точно отправят на утилизацию.

По факту угона было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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