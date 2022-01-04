СК Ленобласти завел дело на участницу шоу «Пацанки», пырнувшую мать ножом в спину

За нападение на мать участнице "Пацанок" грозит до 10 лет колонии. Фото: СОЦСЕТИ

Главное управление следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовно дело в отношении бывшей участницы шоу «Пацанки» Регины Колупаевой. Вечером 2 января у себя дома в Гатчине она набросилась с ножом на мать и ранила ее в спину.

- 3 января следователем управления СК возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с помощью оружия», - сообщает источник «КП-Петербург».

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. При этом дочке еще повезло. Следствие могло принять нападение на мать как попытку убийства, что «утяжелило» бы статью и возможное наказание.

Сейчас раненная находится в Гатчинской районной больнице, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Участница «Пацанок» ножом пробила матери заднюю стенку грудной клетки. Сейчас за жизнь 46-летней женщины борются медики.

Сама Регина Колупаева задержана и находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ей должны избрать меру пресечения до суда. По предварительным данным, в момент нападения 26-летняя несостоявшаяся «леди» была под воздействием наркотиков, что и стало причиной конфликта в семье.

По словам знакомых, девушка имела натянутые отношения с мамой, которая, как она сама рассказывала на съемках шоу, бросила ее в детстве. Ближе всего Регина была с папой. Но после шоу отношения в семье более-менее наладились и в 2019 году все трое даже отдыхали вместе в Италии. В последнее время девушка жила вместе с мамой и работала в Гатчине на заправке.

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