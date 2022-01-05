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Общество4 января 2022 22:00

Новая карта сопротивления: В Петербурге 69 баров пускают к себе посетителей без qr-кода

В Санкт-Петербурге 69 баров и ресторанов отказались требовать qr-код у своих клиентов
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
В городе новая "карта сопротивления"

В городе новая "карта сопротивления"

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге намечается новая "карта сопротивления". Если раньше бары и рестораны отказывались закрывать свои двери для клиентов во время локдауна, то теперь они пускают своих посетителей без qr-кода. Об этом рассказал ресторатор Александр Коновалов, который ранее был одним из идеологов "карты сопротивления".

- Все сложнее уместить список заведений, пускающих к себе без qr-кода в одном посте, похвастался Александр Коновалов. - Все больше людей узнают о героях, не боящихся открыто сопротивляться, несмотря на штрафы.

Всего в Петербурге, по словам Коновалова, уже 69 баров отказались требовать у посетителей qr-коды.

В прошлый раз открытое игнорирование требований, связанных с борьбой с коронавирусом, привело к быстрой реакции властей. В заведения пришли с проверками, а где-то даже с Росгвардией. Чем закончится очередной виток борьбы буйных рестораторов с властями, неизвестно.

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