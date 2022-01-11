«Мы шокированы. Это был великий человек»: в Федерации биатлона Санкт-Петербурга назвали причину смерти олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева

Анатолий Алябьев скоропостижно скончался на 71-м году жизни. Фото: biathlonspb.ru

Новость о смерти двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева потрясла все спортивное сообщество России. В особенности, Спортивную федерацию биатлона Санкт-Петербурга, где прославленный спортсмен был вице-президентом. Там же назвали и предварительную причину смерти.

- Биатлонная семья понесла тяжелую утрату. В ночь на 11 января на 71-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион, чемпион СССР Анатолий Николаевич Алябьев. Трудно передать словами тяжесть этой потери, - говорится в сообщении на сайте федерации. – Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Коллеги и воспитанники отмечают Анатолия Алябьева не только как выдающегося спортсмена, но и доброго, честного и отзывчивого человека.

Учитывая, что Анатолий Николаевич всегда был полон сил и лишь недавно, в декабре, отметил свой 70-летний юбилей, новость о его внезапной смерти стала настоящим потрясением.

- Мы шокированы. Это был великий человек. Его не только в стране, в мире все знали. Он фактически создал нашу федерацию, - рассказали «Комсомольской правде» собеседники из спортивной организации. – Мы сейчас проводим собрание. Будем организовывать похороны. Пока подробностей нет, место и дату сообщим позднее.

Соболезнования родным и близким спортсмена выразили и в городском Комитете по физкультуре и спорту.

- Это большая потеря для всего петербургского спорта и олимпийского сообщества. Глубоко скорбим... Светлая память...- говорится в сообщении.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям по поводу смерти Анатолия Николаевича Алябьева.

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