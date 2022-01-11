Суд Петербурга зарегистрировал дело фотомодели Лилии Судаковой, убившей мужа

Дело модели Лилии Судаковой (слева), убившей мужа, могут рассмотреть с участием присяжных. Фото: СОЦСЕТИ

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об убийстве, в котором обвиняют модель глянцевых журналов Лилию Судакову. По версии следствия, в ноябре 2020 года она, в ходе ссоры, зарезала собственного мужа.

- Обвинение полагает, что Судакова, имея умысел, направленный на убийство супруга, в ответ на его действия с целью урегулировать конфликт, нанесла удар ножом в грудь, чем причинила тяжкий вред здоровью, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следователи считают, что мужчина подошел к модели сзади и положил руку ей на плечо. Тогда модель и пустила в ход нож, которым резала салат.

- Действуя умышленно и целенаправленно, повернулась к нему лицом, оттолкнула , после чего, используя нож в качестве оружия, нанесла им не менее одного удара в грудь потерпевшему, - говорится в материалах дела.

Раненного срочно госпитализировали, но через несколько часов он умер в больнице.

При этом мать девушки заявляет, что муж ее дочери в момент конфликта был пьян и избил жену. А та просто защищалась.

- Лиля - жертва, это была самооборона. Несчастный случай, - рассказывала женщина «КП-Петербург».

Напомним, что Лилия Судакова с декабря 2020 по конец октября 2021 года находилась в СИЗО, но сейчас ждет суда под домашним арестом. По статье «Убийство» ей грозит до 15 лет лишения свободы. Защита подала ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

Дата заседания пока не назначена.

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