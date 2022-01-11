Исторический дом 19-го века загорелся в центре Петербурга

Пожар объял жилой дом на набережной Фонтанки в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В самом центре Санкт-Петербурга произошел пожар. В полдень 11 января 2022 года огонь вспыхнул в жилой квартире исторического доходного дома Сорокина, постройки 19-го века, который располагается в доме №139 по набережной реки Фонтанки. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Из-за того, что дом исторический и жилой, пожару был сразу присвоен ранг номер 1-Бис. На место выехали шесть пожарных машин и 30 человек личного состава, - рассказали спасатели.

Но уже спустя час ранг пожара был повышен до №2, так как огонь продолжил распространяться. Пламя объяло всю жилую квартиру на третьем этаже, площадью 38 квадратных метров, а также перекрытия между 3 и 4 этажами на площади 32 "квадратов".

Всех жильцов дома эвакуировали. Для них к месту пожара был направлен автобус для временного размещения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Так как пламя не утихало, к месту были направлены еще 10 единиц спецтехники и 38 спасателей. Спустя более чем два часа пожарные смогли локализовать огонь. На данный момент работы по борьбе с пламенем продолжаются.

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