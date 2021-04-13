«Пламя ударило подло в спину»: Почему трое спасателей успели эвакуировать людей из «Невской мануфактуры», но сами попали под огненную волну

Герои: Антон Соколов, Илья Белецкий и Борис Старковский (слева-направо) Фото: СОЦСЕТИ

Пожар на «Невской мануфактуре» стал днем геройства и трагедии для сотрудников МЧС Петербурга. 12 апреля они, не задумываясь, поехали на очередной вызов, прошедший по 112. Тогда спасатели еще даже не представляли, чем для них обернется этот пожар.

В огне погиб 31-летний командир отделения 64-ой пожарной спасательной части, пострадали - 24-летний замначальника той же части Антон Соколов и 32-летний спасатель 25-ой пожарной части Борис Старковский. Оба сейчас находятся в реанимации без сознания в тяжелом состоянии. «Комсомолка» поговорила с близкими героев.

Спасатели всю ночь не спали Фото: предоставлено спасателями

«С САДИКА УБЕГАЛ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ»

32-летний Борис Старковский пошел в спасатели по стопам отца. Еще с садика, по воспоминаниям мамы, Боря любил прибегать к папе на работу в пожарную часть в Архангельской области и проводить там весь день, следя за сотрудниками МЧС.

- Я в таком диком шоке от того, что произошло, - честно призналась «КП-Петербург» мать Бориса, попросившая не называть ее имя. – Стать пожарным у сына было мечтой детства. Он все свое время проводил в пожарной части, ходил туда вместо садика. Отец был примером, а теперь сын и сам влюблен в свою профессию. Правда, одно время Боря все же пытался пойти в другую профессию, даже поступил в вологодский педагогический институт. Но тут же понял – не его и бросил. Ушел в армию, а после нее сразу заключил контракт и устроился на работу в отряд в Колпино. И уже после нее перешел в свою родную 25-ую часть. Сейчас у него стаж работы уже более 10 лет.

Старковский получил ожог дыхательных путей Фото: СОЦСЕТИ

Борис все время совершенствуется в профессии. До последнего времени он учился в университете МЧС на инженера пожарной безопасности. У спасателя жена-психолог и двое детей (10 и 3 года). К слову, они уже тоже думают пойти по стопам отца.

- Им нравится специальность отца. Думаю, что будет еще одно поколение спасателей, - делится мать Старковского. – Папа для них тоже пример. Он не боится заходить в огонь. Говорит – это моя работа. Сын - наша радость и наша гордость.

Сейчас Борис находится на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Врачи никаких прогнозов родственникам не дают.

Старковский - отец двоих детей Фото: СОЦСЕТИ

«ЭТО ЕГО ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ ПОЖАР»

Второй пострадавший спасатель во время тушения пожара на Октябрьской набережной - Антон Соколов. Он тоже с самого детства мечтал о работе спасателя…

- Антон еще со школы в Ямало-Ненецком автономном округе занимался пожарно-прикладным спортом, - вспоминает брат Антона Евгений Соколов. – Поэтому после выпуска он без раздумий поступил в институт МЧС в Петербурге. Жены или девушки у него нет, он всего себя посвятил сначала учебе, а потом работе. К слову, на работу он вышел только год назад. Ранее у него были вызовы, но в основном горели пустые здания, пристройки. Это был первый его большой пожар.

Антон (слева) работает замначальником пожарной части Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Антон Соколов тоже без сознания - лежит в реанимации.

- Мне о случившееся сообщили друзья из пожарной части, которые работают с ним, - поясняет брат Антона. - Коллегам сейчас тоже очень тяжело, они до сих пор не могу придти в себя. Один у них погиб, еще двое в тяжелом состоянии. И все те ребята, у которых такой груз на душе, продолжают при этом работать.

Антон Соколов год назад закончил университет Фото: СОЦСЕТИ

«ПЛАНИРОВАЛ СВАДЬБУ»

Погибший Илья Белецкий переехал в Санкт-Петербург из города Шахты Ростовской области. Сразу после службы в ВДВ он отправился в пожарную часть.

- Он уже 10 лет работал спасателем. Пошел на эту работу, потому что хотел помогать людям, - плачет возлюбленная Ильи Софья. - Он никогда не боялся выезжать на пожар, любил это дело. Говорил, что у него много работы. При этом о том, как спасает людей, никогда не рассказывал, не хвастался вообще.

Илья 10 лет работал спасателем Фото: СОЦСЕТИ

Друзья вспоминают, что Илья был душой компании. Добрые и смелый мужчина. Он гордился своей работой и считал ее своим признанием. В плане личной жизни у Ильи были большие планы на будущее. С Софьей они планировали сыграть свадьбу и завести детей.

Илья планировал свадьбу Фото: СОЦСЕТИ

ИХ УДАРИЛО ПЛАМЕНЕМ, КАК В ГОСТИНИЦЕ «ЛЕНИНГРАД»

На пожар Белецкий, Старковский и Соколов приехали одними из первых. Они сразу же забежали в здание и стали эвакуировать людей. К тому моменту пожар разгорался с бешеной силой, но отступать было некуда.

Так тушили "Невскую мануфактуру" Фото: предоставлено спасателями

- На место происшествия первые пожарные прибыли уже через несколько минут. Пламя к тому моменту вырывалось из окон четвертого этажа, грозя перекинутся выше, - рассказывают в ГУ МЧС по Петербургу. – Тем не менее, в любой экстремальной ситуации для спасателей на карту ставится только одно – человеческая жизнь. Именно поэтому первоначально их силы были брошены на спасение людей, находившихся в здании. Огонь все больше набирал обороты. Общая площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, обрушились крыша и межэтажных перекрытий на площади 1,5 тысяч квадратных метров. Тем не менее, спасатели успели эвакуировать 40 человек.

Спасатели сутки рисковали собой на пожаре Фото: предоставлено спасателями

Людей спасатели успели эвакуировать в самый последний момент. Сами выходили вслед за ними. И были уже в дверях, когда по ним ударила огненная волна.

- Это был уже конец эвакуации, они выходили втроем из здания, - рассказала «КП-Петербург» жена Бориса Старковского Анна. – В это время в здании начали стекла выбивать. В итоге пошел большой поток кислорода в постройку, который вызвал огненную волну. Волна получилась такой силы, что ею повыбивало оставшиеся стекла. Как мне сказали, пожар был похож на тот, что был в гостинице «Ленинград» (трагедия произошла 23 февраля 1991 года, тогда погибли 16 человек, из них девять - сотрудники пожарной части, - примеч.Ред.). Тот же принцип распространения огня. Полыхнуло пламя, огненной волной их ударило подло сзади. Они ее не ожидали. Мой муж уже, видимо, снял свою кислородную маску, в итоге получил ожог дыхательных путей, также у него обожжено 45 процентов тела сзади. Второй пострадавший то ли поднял забрало, то ли снял шлем – ему обожгло лицо. Илья шел позади всех, он принял основной удар на себя и погиб.

Здание выгорело полностью Фото: предоставлено спасателями

«ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ – Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

Илью не сразу объявили погибшим. Пожарные предполагают, что его не сразу опознали.

- Там много было вариантов, что произошло, - делятся родственники спасателей.– Сначала нашли только обгорелое снаряжение. Потом тело. Коллеги его не сразу опознали. Было непонятно – это рабочий или он. Было две теории. Сопоставить можно было только так – вот снаряжение и вот погибший. Скорее всего, это он. Но в гибель Ильи не хотелось верить.

Здание исторической постройки выгорело Фото: предоставлено спасателями

Сейчас родственники молятся, чтобы двое пострадавших пришли в себя.

- Последнее сообщение от мужа я получила в 11:45, - делится супруга Старковского. – Я ему написала: «Хорошего дня». Он мне ответил: «И тебе. Я тебя люблю», - после этого он пропал. Он очень любил свою работу, всегда относился к этому с каким-то огромным уважением, был идейным. Мы очень ждем добрых вестей из больницы.

ВЕРСИИ

Сейчас рассматриваются все версии случившегося. По словам спасателей, называть какую-то приоритетной, пока некорректно.

Короткое замыкание в электрощитовой фирмы по изготовлению лодок. Предварительно, именно там началось возгорание. Этому всему предшествовали проверки МЧС, во время которых в здании мануфактуры было выявлено множество нарушений пожарной безопасности.

Сейчас в причинах ЧП разбираются следователи Фото: предоставлено спасателями

Поджог. Территорию рядом с «Невской мануфактурой» планировали застроить жилыми элитными домами и возвести там торговый центр. Поэтому некоторые эксперты считают, что такой «снос» исторического здания был кому-то выгоден.

Неосторожное обращение с огнем. Не исключается, что арендаторы вызвали пожар случайно.

Все эти три версии рассматриваются. Более подробно о них мы писали здесь.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Сейчас возбуждено два уголовных дела за «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны два человека – владелец «Невской мануфактуры» и его заместитель.

Коммерсант владеет "Невской мануфактурой" Фото: СОЦСЕТИ

По данным ЕГРЮЛ, владельцем фабрики является 47-летний бизнесмен Максим Макеев. Выручка "Невской мануфактуры" за год составила 261 миллион рублей, прибыль - 66 миллионов рублей, цена здания оценивалась в 311 миллионов рублей. Однако это не единственный бизнес Макеева. В ЕГРЮЛ он числится или числился руководителем 14 компаний.

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