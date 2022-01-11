«Он умирал, а Кохал думала, у него похмелье»: Какие тайны остались в уголовном деле расчлененного рэпера Энди Картрайта

Марина Кохал и Энди Картрайт Фото: СОЦСЕТИ

Следователи Петербурга мрачно вздохнули. Спустя полтора года они закончили одно из самых сложных уголовных дел последних лет – расследование загадочной смерти рэпера Энди Картрайта. Обвинение уверено: жена музыканта Марина Кохал жестоко и изощренно убила своего мужа, расчленила его и постирала внутренние органы, разложила части тела по пакетам и ждала три дня, после чего сообщила в полицию, что ее супруг умер от передозировки наркотиков.

Сама Марина не отступает от своей версии. Муж пришел домой пьяным, утром закрылся в комнате и стал писать новый трек. Кохал принесла ему завтрак, они повздорили из-за того, что она запретила ему похмеляться. А через несколько часов жена нашла мужа мертвым. Подумав, что тот перебрал с наркотиками, она решила скрыть его смерть, сохранив светлую память о супруге. Для этого она и расчленила труп. Долго планировала, как замести следы. Использовала ультрафиолетовую лампу, промыла органы, рассматривала варианты, куда деть тело: от болот до крыс. А потом не выдержала и позвонила в полицию.

Энди Картрайт жил с женой на Невском проспекте

С момента начала расследование прошло уже полтора года. Но даже после окончания следствия оно проще не стало. Ведь эксперты так и не смогли ответить на вопрос, что именно убило Энди Картрайта. А версий – множество. «КП» рассказывает, какое сложное решение предстоит суду.

«МОГ УМЕРЕТЬ И ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА»

За время следствия масса экспертов ломала голову над тем, что же могло убить рэпера. Укол инсулином? Удар ножом? Задушен? Отравлен? Наркотики? Но все осталось пока лишь предположением.

- В последней экспертизе двести страниц, - рассказала «КП» адвокат Марины Кохал Ирина Скурту. - Если коротко, эксперт не исключает смерть от наркотиков, не исключает смерть от сердечного приступа, не исключает смерть от западания языка, не исключает смерть от диабета, что в принципе подтверждает версию Марины. При этом смерть от инсулина, на наш взгляд, эксперт исключает, это наша трактовка его слов. Да, специалист говорит, что инсулин мог распасться до экспертизы, поэтому он не обнаружен. Но при инсулине должна быть гипергликемия, а у него гипогликемия, что противоречит тому, что был введен инсулин. Но зато гипогликемию с успехом вызывает оксибутират (лекарство от невралгии), который у него был обнаружен, а это тоже является наркотиком.

Марина Кохал вышла на свободу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После того, как у репера нашли оксибутират, следствие запрашивало еще одну экспертизу – а не могла ли Марина Кохал ввести его? Но, по словам адвоката, от этой версии позже отказались.

- Там была версия, что Марина вколола ему инсулин, потом оксибутират и затем задушила подушкой, - недоумевает Скурту. - Сейчас ей вменяют, что она купила инсулиносдержащий препарат, под обманным предлогом ввела его в неустановленную часть тела. А потом долго ждала, когда муж скончается, не оказывая ему помощь. Там есть заключение, что смерть наступала от 5 до 7 часов. Но все не так. За это время у рэпера развивалась гипоксия мозга – кислородное голодание. Ему могло быть плохо, потом совсем плохо. А Марина не понимала этого, он ведь пришел сильно пьяный, она воспринимала это как похмелье. А не так, что он умирал 7 часов, а она не подходила. Гипоксия мозга в итоге и привела к смерти. А что стало причиной гипоксии – прямого ответа нет.

«ВСЕ СОМНЕНИЯ НА СТОРОНЕ КОХАЛ»

Такое заключение экспертов защиту Марины Кохал полностью устроило. По их словам, все сомнения суд должен трактовать в сторону обвиняемой.

- Мы должны исходить из того, что это смерть без криминала, - рассуждает Скурту. - Особенно подробно эксперт расписал смерть от наркотиков. Они в нем обнаружены, хотя первая экспертиза и сказала, что их число было недостаточно для смерти на момент вскрытия. Но это не означает, что их было недостаточно в момент смерти. Там был целый комплекс наркотиков.

Рэпер Картрайт был расчленен Фото: СОЦСЕТИ

Мотив убийства при этом следствие пока описало пространно – неприязненные отношения. Среди версий – убийство из-за ревности. У Картрайта была предполагаемая любовница, к которой он, по одной из версий, собирался уйти.

«РАСЧЛЕНЯЛА ЖИВЫМ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ СМЕРТИ»

В свою очередь следствие считает, что вина Кохал полностью доказана. Об этом «КП» рассказал адвокат семьи Картрайта.

- Энди Картрайта начали расчленять за 10 минут до смерти – еще живым, или максимум через 10 минут после наступления смерти, - поясняет адвокат Антон Кобит. - Версия обвиняемой абсурдная, она врет и скрывает правду. Наркотики найдены в волосах – давность образования их несколько недель. Согласно экспертизе, он мог просто контактировать с лицами, которые употребляли вещества. Версия следствия какая была на начальном этапе, такая и осталось сейчас. Марина Кохал ввела смертельную дозу инсулиносодержащего препарата. Развилось шоковое состояние, выраженная гипоксия, в результате чего наступила смерть.

Энди и его предполагаемая любовница

ЧТО СЕЙЧАС?

Кохал шьет куклы

В конце 2021 года Энди Картрайта похоронили на Киевском кладбище на Украине - до этого его останки находились в петербургском морге. Церемония прошла в узком семейном кругу. Сама Марина под домашним арестом и ждет суда. Общий ребенок временно живет не с ней, а находится под опекой, чтобы не становиться затворником в четырех стенах. Как стало известно «КП» в Петербурге», Кохал теперь коротает время и шьет куклы на продажу.

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