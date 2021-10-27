Хочу увидеть ребенка: Первые слова вдовы расчлененного Энди Картрайта после освобождения из СИЗО

Марина Кохал на свободе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обвиняемая в убийстве мужа - рэпера Энди Картрайта - Марина Кохал вышла из СИЗО спустя полтора года заключения. Очередной суд по продлению меры пресечения обвиняемой в убийстве мужа-музыканта стал сенсацией. Суд постановил, что следствие слишком затянулось. При этом причину смерти Картрайта установить так и не смогли. Поэтому Кохал решили отпустить из-под стражи и перевести под домашний арест. Журналисты "КП-Петербург" встретили Марину сразу после освобождения.

- Я всю ночь не спала, меня тошнило весь день, - призналась "КП-Петербург" Марина Кохал. - Я очень рада. Я не ожидала такого.

- Какие у вас планы?

- Хочу увидеть ребенка. Это все планы, - улыбнулась Кохал.

Кохал и Ирина Скурту расплакались в суде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Адвокаты при этом уточнили, что Марина пока не готова давать более расширенные комментарии.

- Меру пресечения изменили. Мы рады, это правильно, справедливо. Сомнений в законности нет, - поделился адвокат Сергей Лукьянов.

- Первый раз мы решение суда не будем обжаловать, - улыбнулась адвокат Ирина Скурту. - Это одно из немногих законных решений по этому делу. Суд признал затяжной характер расследования. Следствие сопровождается очередными версиями. Суд признал нарушение ее конституционных прав нас свободу, экспертизы по делу невовремя назначаются.

Рэпер Картрайт был расчленен Фото: СОЦСЕТИ

После освобождения из суда Марина Кохал обняла своего адвоката Скурту и расплакалась.

- Мы там поплакали вдвоем с ней, - улыбнулась Скурту. - Она сказала спасибо мне и Сергею Лукьянову, адвокату Авдееву. Она спросила у суда - может ли проживать с ребенком. Суд сказал, что ей запрещено общаться с участники процесса - это ее мама. А ребенок не является участником процесса. Мы пока ошарашены, сейчас думаем, когда привезем ребенка.

Марина Кохал вскоре встретится с ребенком Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас Марина Кохал поехала домой. Ее сын находится у сестры под временной опекой.

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