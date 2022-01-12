«Ты - сирота, мама не заступится»: Подростки объяснили, за что толпой избили 13-летнюю девочку в Никольском

13-летняя девочка стала жертвой школьных обидчиков ФОТО: соцсети

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПОЩЕЧИНЫ

На видео девочка в ярком пуховике сильно выделяется на фоне белого снега. Вокруг нее собралась целая гурьба парней от 13 до 17 лет. Только пришли они к ней не в роли поклонников. Это стало ясно с первой пощечины, которую, недолго думая, нанес ей один из хулиганов. Дальше - больше. Подростки слетаются и начинают по очереди бить школьницу с криками: "У тебя нет мамы, за тебя некому заступиться".

Это правда. Жертва побоев - 13-летняя сирота Надежда Молилову (прим.ред., - имена героев изменены) из города Никольское Ленинградской области. Девочка живет в детском доме, это и стало причиной нападок со стороны сверстников. С такой же проблемой столкнулись ее сестры. Вот такая надпись появилась на странице одной из них под новогодней семейной фотографией:

"Вот и заканчивается 2021 год. Мы пережили за это время многое - мы пережили детский дом. Несмотря на все проблемы, мы снова, как всегда, собрались всей семьей. Да, нас оскорбляли за то, что мы оказались в детском доме, но мы никогда не сдавались и собрались вместе."

Девочка растет без родителей, ее поддержка - это сестры ФОТО: соцсети

Момент, попавший на видео, оказался для школьников ни чем-то из ряда вон выходящим, а повседневностью.

- В тот день я с друзьями только вышел из школы, как мне сказали, что неподалеку, возле общаги устроили забив Наде. Мы туда пошли просто по приколу, решили заодно и глянуть, что там происходит. Первым ее ударил другой мальчик, просто дал пощечину. Я трогать ее не собирался, но потом вспомнил, что она мою мать матом покрывала, и решил в снег кинуть и слабенький пендаль дать, чтоб и не больно было, и понятно, - признался "КП-Петербург" один из обидчиков - 14-летний Макар.

За несколько минут Надя успела несколько раз упасть. Ее били по лицу, заваливали на снег. Все это сопровождалось словами: "Ты же сирота". В какой-то момент при просмотре видео кажется, что спасение близко - один из мальчиков отталкивает друга и подает руку лежащей на снегу Наде. Схватившись за нее, девушка поднимается, но тут же летит обратно на землю с его же помощью. Такая жестокость школьников подкреплялась одобрением сверстников, даже после широкой огласки истории, они продолжают поддерживать парней.

На одинокую девочку напали сразу пятеро подростков

- Для них это обычная игра, они постоянно друг друга чморят. Эта Надя сама их бьет, а потом уходит. С ней по-хорошему никак. Ее и не избивали, это люди просто так все видят. А по факту просто пару лещей прописали, да на прогиб кинули. Ничего страшного. Снег же, а не земля. Если бы ей было больно, она бы рыдала в луже крови, - рассуждает в силу своих способностей знакомый мальчиков Михаил.

"ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖНА"

Суровая "игра" закончилась, когда в конфликт вмешалась та самая женщина, наблюдавшая за событиями из окна собственной квартиры. Позже она выложила снятый ролик в местную группу в социальных сетях. Там подростков опознали работники школы №2 города Никольское.

- Мы разберемся с этой ситуацией. Родители всех учеников с видео будут вызваны на разговор в школу, - прокомментировала в социальных сетях директор школы Людмила Менделуцева.

Свое поведение они назвали "обычной игрой"

- В школе пообещали разобраться, но это не единичный случай. Я Надю знаю немного. Она девочка тихая, скромная, но ее постоянно гнобят за все подряд. За то, что сирота, за то, что живет в детском доме, что никому не нужна, и даже просто за внешность. Иногда она может ответить, если ее сильно задеть, - рассказала "КП-Петербург" Анна Некрасова. - Она получила незаслуженно. Я и сейчас этим парням говорю, что решать все нужно было словами с помощью учителей и директора.

По словам сестер Нади, девочка сильно не пострадала, получив синяки и легкие ушибы. Рассказывать свою версию произошедшего они не хотят, считают, что это никак не поможет Наде. Тем не менее, историей уже заинтересовался следственный комитет, организована проверка. Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

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