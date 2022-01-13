Рестораторы Петербурга призвали Смольный сохранить QR-коды

По словам рестраторов, раз уж нельзя избавиться от QR-кодов, надо сделать их справедливыми для всех. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

QR-коды – меньшее зло, которое защищает от большего зла – полного локдауна. Но в таком виде, как сейчас, они существовать не могут. К таким выводам пришли участники рабочей встречи с петербургским бизнес-омбудсменом Александром Абросимовым.

По словам одного из участников совещание, председателя Союза малых предприятий Петербурга Владимира Меньшикова, если уж власти задумали вводить ограничения, то делать это нужно последовательно и логично.

- Хорошо, если QR-коды необходимы с санитарной точки зрения, то пусть они остаются, - рассудил Владимир Меньшиков в разговоре с «КП» - Петербург». – Главное, чтобы не случился локдаун. Потому что локдаун – даже короткий, как в ноябре прошлого года – это будет совсем критично. С другой стороны – если уже есть QR-коды, зачем вводить дополнительные ограничения? Запрещать барам и ресторанам работать после 23:00, например? Ведь получается, что привитый клиент приходит к привитым сотрудникам.

Двойные ограничения ставят отрасль на грань выживания, сожалеют рестораторы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С этим согласился и другой участник встречи – исполнительный директор союза «Рестоград» Александр Ружинский. С QR-кодами, по словам Ружинского, он уже смирился, но более справедливой от этого введенная Смольным система не стала.

- Те ограничения, которые есть сейчас, избыточны, они наслаиваются друг на друга, - уверен собеседник «КП». – Так что наши предложения сводятся к простым вещам: сохраните QR-коды, но отмените ограничения по часам работы, по рассадке, откройте свободный доступ на фудкорты. Иначе вся отрасль просто будет поставлена на грань исчезновения.

Любопытно, кстати, что третьим участником встречи стал скандально известный бизнесмен Александр Коновалов, создатель «карты сопротивления» баров и ресторанов Петербурга. Коновалов ратует за то, что все ограничения, которые вводит Смольный, нужно просто игнорировать и работать как раньше. Однако, по словам наших собеседников, найти общий язык с ним участникам совещания не удалось. «Мы лучше закроемся, чем будем нарушать закон» - кратко подвел итог общения Александр Ружинский.

Все предложения и требования бизнес-омбудсмен Александр Абросимов пообещал довести до губернатора Петербурга. Пойдут ли власти навстречу бизнесу – пока не известно.

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