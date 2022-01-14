Все снесут, застроят жильем: на Градсовете показали, как будет выглядеть территория «Ленэкспо» после обновления

На месте "Ленэкспо" вырастет элитный ЖК. Фото: "Архитектурное бюро "Литейная часть-91".

Проект строительства жилого комплекса «Морская резиденция» на месте выставочного комплекса «Ленэкспо» представили на Градсовете. Заседание с участием экспертов по архитектуре проходит 14 января. На нем решается судьба и нового ЖК, который, учитывая расположение, претендует на статус элитного.

- Проект предполагает формирование нового многофункционального жилого комплекса, который стал бы продолжением градостроительных традиций Санкт-Петербурга. Проектируемые объекты и уже возведенный комплекс бизнес-центра «Морская резиденция», образуют единый архитектурный ансамбль набережных Ковша Галерного фарватера и Галерной гавани в неоклассическом стиле, с характерным для набережных Санкт-Петербурга, - говорится в описании проекта.

От нынешних корпусов ничего не останется. Фото: "Архитектурное бюро "Литейная часть-91".

Согласно планам, на территории нынешнего выставочного комплекса будут построены 13 жилых зданий высотой в пять и семь этажей. А также 10-этажное здание апарт-отеля со встроенным торгово-развлекательным центром и 10-этажный корпус гостиницы на 300 номеров. Оба здания стоят по краям комплекса. Социальную инфраструктуру будут обеспечивать совмещенная школа-детский сад на 210 и 105 мест соответственно.

Проект предполагает создание пешеходной зоны. Фото: Фото: "Архитектурное бюро "Литейная часть-91".

Авторы проекта отмечают, что «композиция жилой застройки продолжает линию Наличной улицы». И не выбивается из общей стилистики этой части Васильевского острова.

Жилой комплекс спроектирован в стиле неоклассицизма. В отделке зданий применят натуральный камень светло-коричневых и желтых тонов, как у «сталинских» домов Петербурга.

Сроки реализации проекта пока неизвестны, как нет на данный момент и одобрения Градсоветом. Однако территорию «Ленэкспо» начали подготавливать к застройке еще осенью 2021 года. Куда переедет расположенный здесь ковидный госпиталь, не уточняется.