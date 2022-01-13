Президент федерации альпинизма Петербурга: «По городу сейчас ходить сложнее, чем по горам»

Город снова обледенеет в начале следующей рабочей недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице зимой мало просто жить – надо еще и выживать. Особенно в дни, когда город скован льдом. И хотя прямо сейчас на улице оттепель, синоптики предупреждают: уже к началу следующей рабочей недели холода вернутся, и улицы снова превратятся в один большой каток. В шоке даже люди, профессия которых – ходить по льду, причем с риском для жизни. Так, например, президент федерации альпинизма Санкт-Петербурга Татьяна Тимошенко призналась «Комсомолке»: в городе сейчас людям приходится сложнее, чем в горах.

То снег, то лед - так и живем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В горах альпинисты носят специальное снаряжение, - рассказала Татьяна Тимошенко в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM). – Потому что альпинисты носят специальное снаряжение – металлические кошки на ботинках. Но не будут же городские жители надевать кошки, правильно? Тем более что для обуви на каблуках, например, их вообще пока не придумали. Так что, конечно, в городе сейчас передвигаться сложнее, чем ходить по горам. И выходов у нас два: либо дождаться, пока Петербург наконец-то начнут нормально чистить, либо сидеть по домам.

Либо – но это уже сложнее – научиться правильно ходить и, что не менее важно, правильно падать. И здесь на помощь могут прийти – внезапно – мастера по фигурному катанию.

- Самое главное – чувствовать свои стопы, - просветила нас (а мы просвещаем вас) чемпионка России по синхронному фигурному катанию 2014 года и профессиональный тренер Мария Атауллова. – Я обычно деткам, которые у меня занимаются, советую ходить по льду, как пингвинчики – еле-еле отрывая ножки от поверхности, чтобы не упасть.

Ну а если уж и пингвинья походка вас подвела, запомните: падать на льду нужно не вперед (так можно расплескать по тротуару лицо) и не назад (так можно крепко удариться затылком и попасть в больницу). Мария Атауллова советует: чувствуете, что скользите – заваливайтесь набок.

В зимнем Петербурге мало жить - надо еще и выживать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Тренироваться можно элементарно дома на кровати, - советует Мария Атауллова. – Главное запомнить: чуть-чуть сгибаем локоточки, и падаем сначала на попу, а потом аккуратненько заваливаемся на ручки. Обычно на то, чтобы довести это все до автоматизма, у моих подопечных уходит примерно двенадцать занятий.

Напомним, этой зимой Петербург переживает один катаклизм за другим. «Залповые снегопады» и неизменно следующие за ними дорожные коллапсы, сугробы высотой в человеческий рост, ледяные тротуары и практически полная беспомощность Смольного перед бушующей непогодой – вот лишь малый список проблем, с которым довелось столкнуться горожанам. И конца им пока не видно: уже на следующей неделе синоптики обещают похолодание, после которого на улицах снова появится гололед. Так что если вы хотите в совершенстве освоить технику пингвиньего шага – лучше начать прямо сейчас. Времени осталось совсем мало.