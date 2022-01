«Говорит, что неотразима? Да она просто шутит!»: Мать Ольги Бузовой - о пластических операциях, мужчинах дочери, изменах и перспективе родить для себя

Мама Ольги Бузовой рассказала, как дочка справляется с трудностями Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

20 января Ольге Бузовой исполнилось 36 лет. И, казалось бы, у нее есть все, о чем можно мечтать: миллионы поклонников, столько же подписчиков и вполне успешная карьера. Но певица часто вновь и вновь переживать боль разлуки. «КП» поговорила с матерью Ольги Ириной Бузовой и узнала, изменила ли ее дочь популярность и почему Ольга пока не построила крепкую семью.

«НА ПРАЗДНИКАХ ИСПОЛНЯЛА ПЕСНИ МЕРКЬЮРИ»

- Наверняка Ольгу каждый год заваливают шикарными подарками. А какие презенты она любила получать на день рождения в детстве?

- Вы знаете, насчет того, какие она любила подарки… У нас так вопрос не стоял. Дети, да и мы сами, радовались самому празднику как таковому. И никогда не обсуждалось, что ты хочешь и не хочешь получить. Как и на другие праздники у нас были всегда большие столы, все отмечали дома. К нам приходили наши друзья с детьми. Сам праздник - это уже был подарок.

Мама Ольги с улыбкой вспоминает ее детство Фото: Артем КИЛЬКИН

- Как Оля готовилась к торжеству? Может, пела и устраивала мини-шоу?

- Так как у молодых родителей день рождения ребенка - это повод собраться взрослым, то больше розыгрыши мы устраивали друг для друга! Но потом, когда Оля с сестрой Аней подросли, стали выдавать нам номера! Пели Фредди Меркьюри «We are the champions», «We will rock you», пытаясь приобщиться к взрослой тусовке. Просто у нас папа музыкально одаренный, он и на гитаре играл, и пел, этим он меня и очаровал. И дочери с папой были на одной волне. Но танцевали мы все вместе! Дети засыпали вымотанные потом, а мы гуляли до утра. В общем, Оля «нервно курит в сторонке» по сравнению с тем, как отдыхали мы.

- Есть подарки, которые ваша дочь хранит до сих пор?

- Да, у Оли есть игрушка – это мягкий лягушонок. Она ее носила и на все экзамены в школе и университете, и даже на «Дом-2». На самом деле она настолько благодарный человек, что рада всему, что ей дарят. Даже от безделушки может расплакаться от благодарности! Она вот в детстве увлеклась прическами, шитьем. Мы дарили ей лески с блестками, так там было столько восторга! Она подарки никогда не выбрасывает. Единственное, я уже сама передариваю ее игрушки с «Дома-2».

Ольга в детстве праздновала дни рождения по-простому Фото: личный архив Бузовых

- А что вы ей теперь дарите?

- Я последние лет шесть каждый год дарю ей серебряные предметы. Я хочу, чтобы потом, когда ей будет лет 80, у нее была целая коллекция столового серебра.

Но она у меня девочка такая, что ее не поймаешь.

«ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У НЕЕ НЕТ, ТОЛЬКО КОСМЕТОЛОГИЯ»

- Ольга и ведущая, и певица, и актриса. На что еще она готова замахнуться?

- Невозможно объять необъятное, также я всегда ей говорю, что нужно соотносить возможности своего здоровья, и никакая карьера не стоит жизни. Она, возможно, и хотела бы большего, но делать это без ущерба для здоровья у нее пока не очень получается. То рука заболела, то еще что-нибудь. Вот недавно у нее было защемление нерва. Психосоматику никто не отменял. Переживания, куча проектов - и организм просто сдает.

- Ну, на фото в «Инстаграм» Ольга всегда свежа и эффектна, ни тени усталости… Есть какой-то секрет красоты Ольги Бузовой?

- Секрет красоты, я вас умоляю… Фильтры - наше все. В нашей действительности рулит всем виртуальность.

Ольга Бузова и ее сестра Анна Фото: личный архив Бузовых

- Фильтры и, возможно, пластика?

- О внешности Оли может судить только человек, который лично ее видит. У нее в силу ее работы - макияж бесконечный, который, конечно, не дает шансов иметь идеальные лицо. И, естественно, у нее появляются проблемы, которые она решает у косметолога. Но операций у нее не было. Да и наши косметологи очень хорошо работают со звездами. Лучше 20 лет тянуть деньги с клиента за процедуры, чем один раз ему отрезать (сделать пластику – прим.ред.). И Оля, конечно, переживает за свое лицо, ведь это ее визитная карточка. Оля знает все свои недостатки, все свои ракурсы. И когда она говорит, что она неотразима, она просто шутит. Она не хвастуша, просто с большой самоиронией.

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ НЕ ХОЧЕТ ЕЕ ВИДЕТЬ»

- Она тут недавно искала свою первую школьную любовь.

- Да, мне тоже нравился этот мальчик. Но насколько я понимаю, та сторона не очень заинтересована в общении.

Ольга Бузова искала свою первую школьную любовь Фото: личный архив Бузовых

- Мы тоже его находили. Он отказался разговаривать.

- Вы же понимаете, каждый думает в меру своей осведомленности. Каждый Олю воспринимает в меру своего кругозора. Возможно, образ Оли в их представлении не совпадает с тем, с кем бы они хотели общаться.

- Может, ему просто некомфортно, что она стала теперь такой успешной?

- Нет, я вас умоляю, у нее совершенно нет снобизма. Она простой человек. У нее нет превосходства. Она тем и ценна, что у нее нет папы-режиссера, мужа-спонсора. У нее нет никого. Несмотря на неподготовленность, она пробивается ценой непомерного трудолюбия, но ей это нравится. У нее всегда был шанс уйти, но она встряхивается каждый раз и идет дальше.

- А зачем она хотела увидеть первую любовь?

- Она о людях плохо не говорит и помнит только хорошее. Когда тебе тяжело, обидели, наговорили гадостей, хочется вспомнить светлое, поговорить: «А помнишь, как это было круто?». Когда мы встречаемся с одноклассниками, вспоминаем только хорошее. А тут – они вместе на выпускном, лучший кавалер школы. Ей хотелось поделиться хорошим.

Ирина Бузова помнит все о ее мужчинах Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это такая светлая любовь для нее?

- У нее все «любови» светлые! Знаете, как говорят «Вы такая злая?» - «Нет, просто память хорошая». И вот если я ненавижу всех, кто с ней был, она не помнит ничего плохого. Иногда я пытаюсь ей вернуть воспоминания об этом.

«ВОЗИЛА БЛОГЕРА НА МАЛЬДИВЫ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ»

- У нее что ни отношения, то тяжелый разрыв. Как так?

- Она очень тяжело отходит от отношений. Но мне кажется, что ее возможность влюбляться - это замечательно. Просто ей бы научиться, скажем, так, спокойнее заканчивать отношения. А она каждый раз «умирает». Но будет, что на пенсии вспоминать. Ведь если бы ей было все равно, значит, и любви не было. Лучше влюбляться и сходить с ума, чем тупо сходиться, потому что у вас в каждом интервью спрашивают «А когда уже?».

- Она наивно выбирает мужчин?

- Если вам нравится типаж мужчины, вы его и выбираете. Если вы поставите одного, второго, третьего ее возлюбленного, они все один в один, все на одно лицо. Голубые глаза, нависшие надбровья. Она и в вас могла влюбиться (улыбается и кивает на корреспондента «КП»). Такой блондинистый типаж. Когда она любит, она не думает. Она боготворит человека, поэтому у нее такие жесткие разочарования. Молодежь не умеет честно признаваться, чего они хотят. Мужчина выбирает красивую известную женщину, а на самом деле он хочет женщину, которую ему будет щи варить и детей рожать. Но он в себе в этом не признается и выбирает красотку.

Ольга Бузова в школе пела Queen Фото: личный архив Бузовых

- Сказались ли на ней тяжелые разрывы?

- Я узнаю обо всем постфактум. Хоп - и она рыдает, что что-то плохое случилось. Вот после развода я советовала ей продолжать людям верить и любить. Жизнь продолжается. Но я не советовала ей возить блогера на Мальдивы и в Куршавель за свой счет. Именно так и было. Тем не менее, для нее, если ты любишь, то автоматически доверяешь, ты открыта полностью. Она делает от души и по полной программе.

«ДАВА ХОТЕЛ РАСКРУТИТЬСЯ ЗА СЧЕТ ОЛИ»

- Когда они только сошлись с Давой, вы предполагали сразу, что это ненадолго.

- Опыт - великая вещь. Да, мне все было понятно сразу. Я Оле тоже сказала, что любовь - это не когда принц убивает всех драконов, а когда принц остается с тобой, даже если тот самый дракон – это ты. И этому человеку нужна была Ольга Бузова как бренд, а не как просто Оля. Он хотел раскрутиться. И он изначально был провальный типаж. Мальчики, которые в таком возрасте на груди у мамы, там все понятно. Оля должна быть одна, единственная любимая женщина в отношениях. В общем, у нее все по прежнему сценарию. Но с Давой было проще расстаться, потому что отношения не были такими долгими, как с Тарасовым. После Тарасова ей очень тяжело было. Тем более, там были предательство и измена.

Мама Ольги Ирина Бузова работаем врачом Фото: Артем КИЛЬКИН

- И с Давой тоже?

- Ну, с мужем я знаю, а с ним - нет, свечку не держала. Она просто приехала после Мальдив, где они были с ним, и сказала мне: «Мама, мы расходимся». А я и так знала, что все к тому шло. Но она меня не посвящала в детали. Она сама разгребает, однако я вижу, когда она страдает.

- А Роман Третьяков из «Дома-2», почему она с ним рассталась? Она видится с ним?

- Несколько раз они виделись, но у них нет друг к другу ничего. Ни плохого, ни хорошего. Она благодарна ему, потому что, по моему мнению, он был самый креативный и самый умный из всех участников на тот момент. Они разошлись, потому что Роман ушел с проекта. Звал и Олю, но у них не совпали планы на дальнейшую совместную жизнь. У нее только начиналась карьера, она предполагала, что может стать ведущей. Насколько я знаю, они оба не жалеют о своем решение.

Ольга и раньше любила представления Фото: личный архив Бузовых

«КОГДА У НЕЕ ВСЕ ГЛАДКО, ЕЙ СКУЧНО»

- Сейчас модно делать коллаборации. Оля не хочет спеть с Моргенштерном или с Киркоровым?

- Мы мало обсуждаем работу. Я знаю, что она хочет все, она готова экспериментировать. Она абсолютно бесстрашная девочка. Другое дело, что это не всегда можно реализовать. Коллаборация зависит от двух участников. Желание второго человека тоже играет роль. У нее есть, возможно, какие-то такие планы, но она мне говорит уже по факту, когда все уже сделано. Что касается Моргенштерна, сама я к нему никак не отношусь. Это другое поколение, другая система координат.

- Оля сильно расстроилась из-за МХАТа? Эта история с Кехманом…

- Столько много разговоров про спектакль, но в первую очередь, его отмена это удар по всей труппе артистов. Там Оля 15 минут и говорить, что спектакль снят из-за нее - абсурдно. Таким образом обесценили работу отличных артистов, которые два часа выступали. Там колорит, танцы, очень много удачных ролей, прекрасные сценарий и постановка. А Оля - один мазок краски в этом театральном полотне. Но я думаю, что она не то, что расстроилась, а просто разочаровалась во взрослых, вроде бы, людях. Сам же театр ей интересен, она готова участвовать и рассматривать любые предложения для работы в театре.

Ирина Бузова уже приготовила дочери подарок Фото: Артем КИЛЬКИН

- Папа Оли помогает ей в бизнесе, а вы не хотите?

- Папа Игорь работает с ней. Он умный и образованный человек в сфере IT. Он играет, поет, рисует и стихи пишет. Очень талантливый. Но я в ее команду не иду, потому что я бы почти всех уволила сразу (смеется), я очень жесткий человек.

- Чем Оля гордится и о чем сожалеет?

- Важно чтобы человек делал то, к чему лежит душа. Мне кажется, основное ее достижение внутри себя - это то, что, несмотря на все сопротивление, она идет вперед. Мне даже иногда кажется, когда у нее все гладко, ей скучно становится. Не с кем бороться, некому доказывать. Ее главное желание - не останавливаться. А сожалеет она из-за того, что после школы не пошла в театральный. Но это же не гарантия дальнейшего успеха. Там тоже свои сложности. У нее жизнь идет так, как она идет. Она попала в нужное шоу к нужным людям, которым я очень благодарна.

«ОНА НЕ ГОТОВА СТАТЬ МАТЕРЬЮ-ОДИНОЧКОЙ»

- Она хочет детей?

- Эти разговоры ни о чем. Пока у тебя нет ребенка, ты не можешь сказать, хочешь или нет. Это обоюдно в семье решается. Она же не размножается почкованием. Если она будет счастлива с мужчиной, которому не нужны дети, у нее их не будет. Самое главное, чтобы ты жил с любым человеком на равных. Если оба решат, что хотят детей, то они у них будут и столько, сколько они заходят. Но она не готова быть матерью-одиночкой даже ради хейтеров всей мастей.

Оля, ее мама и бабушка Фото: личный архив Бузовых

- Когда она влюбится вновь?

- Это все непредсказуемо. Она человек, подвластная стрелам Амура, это может случиться в любой момент, и я в очередной раз буду удивлена. У нее любовь с первого взгляда. Ей достаточно 10 секунд, чтобы она поняла: люблю - не могу, теряю сознание. Все.

- Домашние питомцы помогают ей справиться с расставаниями, переживаниями?

- У нее дома сейчас две собачки - Ева и Челси. Это терьер и шпиц. Они часто выручают ее в эмоциональном плане. Они иногда даже цапаются из-за того, кто с ней будет лежать. Они любят Олю, как родители детей – безусловно. Для Оли важно именно такие безусловные к ней чувства. Они ее всегда ждут, встречают и ластятся. И это всегда дает сил. Приходишь домой с грустными мыслями, а тут такие пуговки на тебя смотрит!

Ольга всегда любила модно одеваться Фото: личный архив Бузовых

- Что вы пожелаете Ольге в день рождения?

- Пожелать я хочу, чтобы она переехала в свою квартиру. Я мечтаю об этом, я считаю, что девочка, переехав в свое гнездышко, сразу воспрянет. Она сможет создать то, что ей нравится и почувствовать, что это ее замок. Она уже купила квартиру и делает ремонт. А я за то, чтобы она съехала с места, где так много пережито негативных эмоций.

«Комсомольская правда» поздравляет Ольгу Бузову с днем рождения.

Ольга Бузова с мамой и младшей сестрой Анной. Фото:

