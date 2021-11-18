«На руинах счастье не построишь»: Вячеслав Малафеев объявил о разводе, пока жена уехала в ЮАР

В браке супруги прожили девять лет. Фото: соцсети

Экс-футболист Вячеслав Малафеев объявил о разводе со своей второй супругой Екатериной. В браке они пробыли девять лет. О своем решении бывший голкипер «Зенита» и сборной России решил заявить на странице в Instagram, пока его жена находится в ЮАР на соревнованиях по триатлону Ironman.

- Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя. На руинах счастье не построишь, - смело признался Малафеев.

Екатерина стала мамой двоим детям от первой жены Малафеева. Фото: соцсети

К слову, разлад в семье Малафеевых начался несколько месяцев назад. В сентябре жена футболиста Екатерина объявила публике, что им даже пришлось разъехаться. Поклонники пары заподозрили, что причиной стала другая женщина. Малафеев участвовал в реалити-шоу "Звезды в Африке", где флиртовал с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Долматовой. Но позже сам экс-игрок "Зенита" отрицал связь с ней. Хотя Екатерина не скрывала неприязнь к сопернице и высказывала колкие комментарии в ее адрес.

Напомним, в 2011 Малафеев овдовел. Его первая супруга Марина погибла в аварии. К тому времени у них уже было двое детей. Спустя год голкипер "Зенита" встретил Екатерину, с которой стремительно сыграл свадьбу. Новая возлюбленная стала матерью старшей дочери Ксении и сыну Максиму. У пары также родился еще один сын Алекс.

Сама Екатерина Малафеева пока хранит молчание по поводу развода с супругом. Через два дня у женщины соревнования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама была в шоке, что я познакомилась с парнем с двумя детьми»: Жена Вячеслава Малафеева честно рассказала, как начинался ее роман со звездой «Зенита».

Екатерина также вспомнила, что первое время дочь голкипера Ксения называла ее «подругой водителя» (Подробнее)

«Суд обязал пройти лечение»: Дочь легенды «Зенита» Малафеева получила условный срок за сбыт наркотиков

По словам Вячеслава, Ксюша уже более 8 месяцев проходит реабилитацию, в том числе психологическую (Подробнее)

Как выглядит могила Марины Малафеевой, погибшей в аварии 10 лет назад

Жена легендарного российского футболиста Вячеслава Малафеева Марина Малафеева погибла в ДТП 17 марта 2011 года, она похоронена на Смоленском кладбище, показываем, как выглядит ее могила (Подробнее)