«Больше не хочу скрывать правду»: Жена Вячеслава Малафеева объявила о «паузе» в отношениях с мужем

Вячеслав Малафеев расстался со своей второй супругой. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Вторая жена легенды «Зенита» Вячеслава Малафеева неожиданно объявила о «паузе» в отношениях с мужем. В своем Instagram Екатерина на пару дней затихла, что нехарактерно для нее, поскольку она постоянно делится с подписчиками подробностями личной жизни, в том числе успехами в бизнесе и достижениями в секс-просвещении женщин. Заявление Малафеевой шокировало поклонников, ведь в последние годы семья выглядела на публике крайне счастливой.

Еще в конце сентября Екатерина признавалась, что могла и раньше разойтись с Вячеславом, но они стали работать над собой. Помог и секс, который пара серьезно разнообразила. Однако что-то пошло не так.

На публике пара была абсолютна счастлива. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

- Дорогие мои, буду честна с вами! Я взяла перерыв в «Инстаграме», но больше не хочу скрывать правду, – пишет Екатерина. – Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю… Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами. Придет время, я поделюсь.

С кем живут дети, пока неизвестно. В своих соцсетях Вячеслав Малафеев про конфликт с супругой не распространяется, ориентируюсь на новости агентства недвижимости.

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