Рекорд заражений коронавирусом в 8,4 тысяч человек зафиксирован в Петербурге 22 января

Свыше 8,4 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Как и предвещали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в городе продолжается стремительный рост числа зараженных коронавирусом. Ежедневный прирост бьет все рекорды, только набирая обороты. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 22 января 2022 года в Северной столице зафиксировано еще более 8,4 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Петербурге коронавирус выявили еще у 8451 человек. Лишь за день прирост составил более 42 процентов. Днем ранее в городе инфекция была выявлена у 5,9 тысяч человек, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Такого резкого подъема в Петербурге не было за все время эпидемии. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец накануне дал прогноз, что такими темпами уже в понедельник, 24 января, суточное число зараженных достигнет 10 тысяч, а может и больше.

Также за сутки выздоровели 2579 человек, умерли 58. За все время пандемии в Петербурге заразились 912 224, из них умерли 29 351и выздоровели 836 271.

Вскоре правительство города проведет собрание, на котором могут быть приняты решения о вводе новых ограничений. Ранее Роспотребнадзор уже ввел временный запрет на проведение плановой медицинской помощи и диспансеризации. Жителям города рекомендуют пока что не посещать массовые мероприятия и даже не пользоваться общественным транспортом, так как новый штамм коронавируса омикрон оказался очень заразным.

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