Плачут даже мужчины: Семья женщины, утонувшей в проруби во время крещенский купаний в Ленобласти, разбита горем

Женщина ушла под воду на глазах 10-летнего сына ФОТО: соцсети

Крещенское купание в Ленинградской области на реке Оредеж закончилось слезами детей, криками взрослых и вызовом спасателей. Там ночью 19 января в купели утонула 41-летняя петербурженка Мария Шевченко (все имена изменены, - прим. Ред.). Перекрестившись, женщина прыгнула в ледяную воду, где ее течением тут же утащило под лед.

Около купели Марию ждали 10-летний сын Егор и муж Дмитрий, который тут же кинулся в воду за супругой. Несмотря на все старания, найти женщину не удалось. Прибывшие на место спасатели двое суток опускались в тот же прорубь, но отыскать Марию так и не удалось.

Первым за Марией нырнул супруг, но течение ее уже унесло ФОТО: соцсети

- В тот день Дмитрий позвонил мне и сказал, что Егор не придет на занятие по плаванию. Он уже давно занимается в моей группе. Дмитрий мне коротко рассказал, что случилось. Ему сейчас очень тяжело, он был весь в слезах, когда мне звонил, - рассказала "КП-Петербург" тренер по плаванию Евгения. - Я сразу спросила у Дмитрия, нужна ли какая-то помощь, он сказал, что нет. Но состояние у него, конечно, тяжелое. Он очень сильно плакал.

Еще недавно каждый день в семье был праздником. Последние записи Марии в социальных сетях посвящены первому юбилею сына в конце декабря и, конечно, Новому году. Сейчас же семья убита горем. На связь с журналистами никто из них пока не выходит. По словам знакомы, тяжелым ударом для них стало обнародование видео с той ужасной ночи.

У Марии осталось двое несовершеннолетних детей ФОТО: соцсети

Официальные поиски тела Марии прекратились еще 20 января. Сейчас в Ленобласть едет группа добровольцев-водолазов из Москвы, уже 24 января они должны возобновить поиски.

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