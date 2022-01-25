Работникам СМУ «Метростроя» не выплатили зарплаты на сумму в 146 миллионов рублей

Перед рабочими до сих пор остается долг Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Старый «Метрострой» наконец погасил долги перед рабочими за осень 2021 года. Это подтверждают и бывшие сотрудники компании, и новый монополист «Метрострой Северной столицы» - он держит руку на пульсе. Но ставить точку в этой истории рано. Остался нерешенным вопрос с шестью «дочками» компании-банкрота, которые до сих пор не выплатили своим бывшим сотрудникам 146,8 миллиона рублей.

ДЕНЬГИ НЕ ПЛАТЯТ ГОДАМИ

По данным Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга, общее количество пострадавших метростроевцев - более 600 человек. Свои кровные они не могут получить с 2018 года. Сейчас все СМУ(строительно-монтажные управления)-должники проходят процедуру банкротства. И по закону зарплатные долги они погашают во вторую очередь. Сначала оплачиваются текущие платежи - судебные расходы, зарплата управляющего и его помощников, а там уже дело дойдет и до зарплат. Когда это случится - пока неизвестно, потому что банкротиться компания может годами.

Рабочим платят во вторую очередь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кроме того, остается открытым вопрос: могут ли старые долги сказаться на строительстве новых станций метро? Взгляды экспертов на эту проблему разделились.

- Я думаю, что ситуация с долгами по зарплатам не влияет на развитие метро, - говорит заслуженный экономист России, доцент кафедры логистики и управления цепями поставок СПбГЭУ Ирина Воробьева. - Город выделяет средства на строительство новых станций. Они заложены в бюджете. Подрядчики могут меняться в результате конкурса. Здесь решающую роль играет объем финансирования, который заложен на эти цели.

«КОГДА ЛЮДИ НЕ ПОЛУЧАЮТ - ОНИ НЕ РАБОТАЮТ»

Другой вопрос, что невыплата зарплат может говорить кое-что о процессе: скорее всего, старая компания не выполнила работы в нужном объеме. А значит, новой компании - в нашем случае это, напомним, «Метрострой Северной столицы» - возможно, придется не только работать на перспективу, но и доделывать недоделки.

Кроме того, экономисты советуют учитывать и… психологический аспект.

- Когда людям не платят, они не работают. Необходимых результатов от них ждать нельзя, - уверена профессор, доктор экономических наук, заведующая кафедрой «Экономика транспорта» в СПбГУПС Наталья Журавлева. - Более того, строительство метро требует высокого профессионализма, особых навыков. Сюда не наберешь кадры «подешевле» из-за рубежа. А профессионалы видят, что им могут не заплатить, происходит непонятное - и либо не приходят вовсе, либо быстро уходят, находят себе работу лучше.

В первую очередь деньги идут на работу конкурсных управляющих Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом, отмечает Наталья Журавлева, невыплата зарплат не имеет нормального объяснения. Это обязательная часть бюджета компании, незыблемая цифра. Поэтому случаи «исчезновения» зарплатных денег должны быть расследованы.

- Конечно, это влияет и на финансирование станций. У нас четко выделяются объемы средств. Куда делись прежние деньги? В них была заложена зарплата. Почему она не выплачена? - рассуждает экономист. - Вот этот вопрос должен быть понятен. Мне он не понятен. Либо заказчик не заплатил, либо за счет других статей ресурсы перераспределили, и фонд оплаты труда пострадал. Но такие вещи недопустимы. Все эти расчеты утверждаются заказчиком. Они не могут быть утверждены без зарплат. Почему в итоге так происходит? С этим должны разобраться правоохранительные органы.

КОНКРЕТНО

Антилидером по долгам стало «СМУ-9 Метрострой». Оно задолжало 58,7 миллиона рублей 199 работникам. Управляющий планирует решить проблему за счет распродажи имущества.

На втором месте - «Семнадцатое управление Метрострой». Ему предстоит выплатить 34 миллиона рублей 164 экс-сотрудникам. Конкурсный управляющий оспаривает сделки на 41 миллион рублей и продает имущество компании.

Замыкает тройку аутсайдеров «Управление № 10 Метрострой». Оно должно денег 230 рабочим. Общая сумма - 31,8 миллиона рублей.

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Деньги на возврат этих долгов направлены из городского бюджета (подробности)