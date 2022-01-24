Полиция завела уголовное дело на буйного безмасочника, бросившего банку сметаны в кассира. Фому неверующего проверят на вменяемость

В Петербурге завели уголовное дело на безмасочника, который бросил банку сметаны в лицо кассиру. Фото: предоставлено "КП"

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело на буйного безмасочника, который бросил банку сметаны в голову кассира в магазине Ярославском проспекте. Напомним, инцидент произошел в среду вечером, 19 января. Жесткий удар от 41-летнего бугая попал на камеру видеонаблюдения. «Комсомолка» связалась с потерпевшим по делу, кассиром Геннадием. Как рассказал мужчина, покупатель уже пришел на взводе – он сказал, что ему отказали в обслуживании в других супермаркетах.

- Я попросил его надеть маску на кассе, так как наш магазин строго соблюдает ковидное постановление правительства Петербурга. Но покупатель начал нецензурно выражаться, а потом открыто меня оскорбил. Я все равно начал пробивать товар и попросил его в такому случае надеть бесплатную маску, которую можно взять на кассе. Только я отвернул голову на секунду, как он исподтишка бросил в меня банку сметаны, - вспоминает Геннадий.

Обидчик кассира в итоге поспешил скрыться с места происшествия. Вскоре его задержали, помог резонанс в СМИ, и возбудили в отношении него уголовное дело по статье УК РФ «Побои». В худшем случае безмасочнику грозит отправка в колонию на срок до двух лет.

Постановление о возбуждении дела и выписка из травмпункта. Фото: предоставлено "КП"

- Меня вызывали в воскресенье, 23 января, в отдел полиции. Нападавший был там. Как мне рассказал дознаватель, мужчина признал вину, но в содеянном не раскаивается. Он говорит: «Был бы я еще раз в такой ситуации, я сделал бы точно так же, но только не банкой сметаны, а алюминиевой, потяжелее». В коронавирус он не верит. Свои действия он объяснил тем, что не хотел остаться голодным. Ему хотят назначить судебно-психиатрическую экспертизу. Пока неизвестно, состоял ли он на учете, - рассказал пострадавший кассир.

Что касается здоровья Геннадия, то он получил пару ссадин, но они уже зажили. А вот боль в голове не прошла и спустя несколько дней. По словам мужчины, он хотел сходить ко врачу, но плановую медпомощь в городе приостановили из-за вспышки «омикрона». Поэтому пока приходится пить обезболивающие. От греха подальше кассира перевели на работу в другой магазин.