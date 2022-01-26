Олег Басилашвили вылечился от повторного коронавируса

По словам Олега Басилашвили, сейчас он прекрасно себя чувствует. Фото: Артем КИЛЬКИН

Народный артист СССР Олег Басилашвили вылечился от коронавируса. Звезда «Служебного романа», «Осеннего марафона» и множества других всенародно любимых фильмов и спектаклей рассказал «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге», что чувствует себя прекрасно.

- Сделал очередной тест, он оказался отрицательным, - сообщил 87-летний актер в среду, 26 января. – На этот раз вообще ничего не почувствовал, никаких симптомов. Даже температура не поднималась.

Напомним: о том, что Олег Басилашвили подхватил COVID-19, стало известно в минувшую пятницу, 20 января. Для звезды БДТ это уже не первая встреча с новой болезнью: чуть больше года назад, в январе 2021 года, он уже болел коронавирусной инфекцией. Народного артиста даже пришлось срочно госпитализировать. Известно также, что несмотря на солидный возраст, Олег Басилашвили честно прошел вакцинацию от коронавируса – привился двумя дозами «Спутника V». По его словам, возможно, именно благодаря этому он и перенес повторное заражение безо всяких последствий.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный артист Олег Басилашвили второй раз заболел коронавирусом

Сейчас актер находится на даче (подробности)

Олег Басилашвили прокомментировал свое состояние после выписки из коронавирусной больницы

Народный артист СССР долечивается дома (подробности)