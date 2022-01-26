Из-за омикрона врачи поликлиник в Петербурге ездят на 40 вызовов в день и работают до двух часов ночи

В Петербурге бьет рекорды не только заболеваемость, но и количество вызовов врача на дом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штамм «омикрон» продолжает испытывать петербургскую систему здравоохранения на прочность. Вслед за крупными сбоями в службе 122 в город пришла новая напасть: теперь люди массово жалуются на многочасовые очереди в «ковидных» поликлиниках и невозможность вызвать врача на дом. Что происходит, и как планирует решать проблему Смольный – рассказывает «КП-Петербург».

- Я с субботы ждала доктора, - делится одна из наших читательниц. – Дождалась только в среду. Терапевт пришла сама больная. Говорит, что очень много вызовов, врачи не справляются.

И таких жалоб – десятки и десятки. В самих поликлиниках, между тем, признают: масштаб проблемы – беспрецедентный.

До новой вспышки поликлиники принимали по 400-500 вызовов в день, сейчас - по 1 000-1 200. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Превышение по количеству домашних вызовов у нас сейчас критическое, - поделились с «КП-Петербург» в одной из амбулаторий в центре Петербурга. – Даже по сравнению с предыдущими четырьмя волнами. Если раньше было 400-500 в день, то сейчас – стабильно переваливает за 1 000. На одного врача в день приходится по тридцать-сорок адресов. Вчера вот у нас сотрудники только в два часа ночи вернулись с обхода. А утром снова вышли на работу.

Решать проблему пытаются за счет узких специалистов. На вызовы кроме участковых терапевтов отправляют хирургов, неврологов, кардиологов, гастроэнтерологов. Это худо-бедно спасает положение – это и еще то, что сами врачи пока что не болеют так массово, как во время четвертой волны. Но прогноз наши собеседники дают неутешительный: в таких условиях массовые заражения и, как следствие, дефицит специалистов – лишь вопрос времени.

- В нашей поликлинике из двенадцати терапевтов слегли уже четверо, - рассказала «КП-Петербург» одна из участковых врачей, попросившая не называть ее имени. - У коллег почти половина врачей с «ковидом». Так что никуда не денешься – приходится брать и свои участки и чужие.

Не заразиться, ходя по квартирам, сложно. Особенно если учитывать, что кроме медицинской маски врач, по сути, ничем не защищен.

На участки отправляют узких специалистов - кардиологов, неврологов, гастроэнтерологов и так далее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Спецкостюмы мы сейчас не надеваем – это физически невозможно, - призналась собеседница издания. – Тем более что на каждый визит к пациенту костюм, по идее, должен быть новый. А еще с собой нужно носить пакет для его утилизации. Вот и считайте сами: тридцать вызовов – это шестьдесят пакетов. Конечно, с собой столько не унесешь, а машин не хватает.

Добавляют хлопот, как ни странно, и сами петербуржцы. По словам наших собеседников, в 20-30 процентах случаев врачей вызывают на дом по минимальным показаниям: температуре 36,9 градусов или легком кашле, просто чтобы открыть больничный лист.

- У нас был опыт работы в авральном режиме в четвертую волну – так же, например, переводили узких специалистов на работу с домашними вызовами, - констатируют в поликлиниках. – Но такой загрузки мы еще не наблюдали. Что будет дальше, как мы будем справляться – никто не может сказать.

Ситуация с приемом больных «ковидом» в самих поликлиниках, судя по всему, чуть лучше. Но опять же – никто не может сказать, как долго это продлится.

- У нас сейчас очередей нет, все пока что работает в штатном режиме, - также на условиях анонимности рассказали «КП-Петербург» в одной из районных администраций. – Количество обращений выросло, конечно – примерно в два раза – но на данный момент врачи на приеме справляются. Но, возможно, народ еще просто не успел сориентироваться – не все понимают, что теперь с легкой формой можно прийти в поликлинику, и не все спешат этой возможностью воспользоваться.

В самих поликлиниках ситуация получше, но медики уверены - это только пока. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

В комитете по здравоохранению от проблемы тоже не открещиваются.

- У нас сейчас в городе порядка 100 000 больных числятся на амбулаторном лечении, - рассказали «КП-Петербург» в ведомстве. – Из них чуть больше 55 000 имеют лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19, остальные либо с ОРВИ, либо ждут результаты анализов.

100 000 – это много. А с учетом динамики заболеваемости не за горами и новый рекорд. В прошлый раз максимальное количество амбулаторных больных в Петербурге было зарегистрировано около года назад, на пике второй волны – около 150 000.

- На данный момент мы планируем привлекать к работе в поликлиниках студентов и ординаторов медицинских вузов, - констатируют в комздаве. – Сейчас идет набор. Они выйдут в помощь врачам в ближайшее время.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помочь врачам может любой петербуржец. В самих поликлиниках признаются: на втором месте после дефицита кадров стоит проблема дефицита транспорта.

- Нам очень нужны автоволонтеры, - признаются опрошенные «Комсомолкой» медики. – Сейчас стараемся привлекать аутсорсинговые компании, но машин требуется в разы больше, чем они могут нам предоставить. Поэтому просим всех, кто может, присоединиться. По-другому не справиться.

Кроме дефицита кадров в Петербурге огромный дефицит транспорта. Поэтому доктора ждут автоволонтеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что в Петербурге с начала эпидемии действует целый проект, который так и называется – «Подвези врача». Сейчас он снова объявил набор добровольцев. Всю необходимую информацию можно найти в официальной группе проекта ВКонтакте.

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