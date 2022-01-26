Обугленные кости нашли в печи. Что известно о пропавшей под Новгородом годовалой девочке

Следователи выясняют, чьи останки были в печи Фото: СКР

В городе Холм Новгородской области волонтеры не теряют надежды отыскать пропавшую полуторагодовалую девочку. Алина (имя изменено. - Прим. ред.) исчезла 24 января. Как утверждает 34-летняя мать малышки Кристина, дочь была дома, когда они с сожителем (отец девочки живет отдельно в другом регионе) пошли в баню, чтобы постирать вещи. Когда они вернулись, Алина как сквозь землю провалилась. Взрослые пытались найти ее своими силами, но потом отчаялись и позвонили в полицию. В Холме местные жители и волонтеры вышли на поиски всем миром. Но следователи подозревают, что все в этой истории не так просто. В печи они нашли что-то похожее на кости, которые могут принадлежать ребенку или щенку.

"РЕБЕНКУ ОПАСНОСТЬ НЕ УГРОЖАЛА"

В этой истории местных жителей поразило не только то, что останки в печи могут принадлежать ребенку, но и поведение опеки. У Кристины всего восемь детей: четверо школьников и четверо дошколят. Семерых из них опека изъяла еще в декабре прошлого года. Но самую младшую, Алину, оставили в семье. И теперь, после пропажи девочки, встал вопрос: почему опека не изъяла и ее? "КП" узнала ответ на этот вопрос из первых уст.

Родителей просили сделать ремонт в квартиру Фото: СКР

Детей у матери сотрудники опеки забрали 21 декабря. Кристина ранее была судима за кражу, ее семью держали под особым контролем. Поэтому соцработники знали все, что происходило в доме.

- 21 декабря прошлого года мы ездили в этот дом и забрали семерых детей, поместив их в приют из-за трудной жизненной ситуации, - рассказала "КП" сотрудница отдела образования Елена Рыбинкина. - Дело было в том, что мать оставила детей и уехала в Москву. Как она нам объяснила, в Новгородской области ей отказали в кредите, она хотела взять его в столице. Деньги нужны были, чтобы сделать ремонт в доме. Однако в Москве ей тоже отказали. Пока она ездила в Москву, мы семерых детей поместили в приют. Но в него не принимают детей младше трех лет. Поэтому, когда на следующий день мать вернулась, девочку передали ей. Так как угрозы жизни ребенка в ее семье на тот момент не было.

"МАТЬ ОБЕЩАЛА ИСПРАВИТЬСЯ"

В опеке утверждают, что в дом к Кристине они ходили каждую неделю. Мать обещала исправиться и забрать семерых детей домой.

Ребенка ищут до сих пор

- Уже 28 декабря Кристина Николаевна была на комиссии по делам несовершеннолетних, на нее составили протокол и вынесли предупреждение. Ей сделали замечания, что нужно запас дров пополнить и сделать косметический ремонт. Она обещала все это сделать. И еще раз объяснила, что кредит ей нужен был как раз на покупку мебели. Насилия в семье не было, семью контролировали. Они были на социальном сопровождении. Дети посещали школу, иногда пропускали занятия, но это не было системным. Дети не голодали, им помогали вещами, дровами. Мать хоть и не работала, но жила за счет детских пособий. У нас нет информации, что девочке было плохо в семье. Для всех нас произошедшее - это неожиданность.

Сами родители сейчас находятся на допросе. Соседи рассказывают, что дети им якобы были нужны только из-за пособий: мол, за малышами никто не следил. Следователи ждут экспертизу, которая выявит, кому именно принадлежат останки.

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