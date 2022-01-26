В Санкт-Петербурге открыли запись на детскую вакцинацию от коронавируса в 59 поликлиниках. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 27 января откроют запись на детскую вакцинацию от коронавируса. Прививать будут только подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Записаться на вакцину «Спутник М» можно в 59 районных поликлиниках. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению. Делать прививку ребенку или нет – решение добровольное, в Смольном пообещали никого не принуждать.

Перед вакцинацией подростка обязательно осмотрит врач-педиатр. Медик должен получить согласие на прививку от родителей или законных представителей, если несовершеннолетнему до 15 лет. От ребят постарше достаточно только их письменного добровольного согласия. «Спутник М» представляет собой двухкомпонентную вакцину, то есть прививку придется делать дважды. Вторую дозу введут спустя три недели после первой. После каждой вакцинации за юными пациентами обязаны в течение получаса следить медики.

- Запись осуществляется преимущественно через портал «Горздрав». Также возможна запись по единому номеру 122. Список поликлиник с детской вакциной утвержден, - передает пресс-служба комздрава Северной столицы.

Власти города подчеркивают, что вакцины пришло немного – под 3 тысячи доз. Поэтому в первую очередь врачи рекомендуют привить детей, входящих в группы риска по следующим классам заболеваний: костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, эндокринной системы, а также органов пищеварения и кровообращения. По словам вице-губернатор Ирины Потехиной, родители детей с ограниченными возможностями здоровья уже выстраиваются в очереди на прививку.

Добавим, что список пунктов детской вакцинации от коронавируса в Северной столице доступен по ссылке в отдельном материале «КП-Петербург».

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