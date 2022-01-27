Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 10:32

Кости, найденные в печи дома пропавшей под Новгородом годовалой девочки, не принадлежат человеку

Об этом говорит экспертиза
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Ребенка до сих пор ищут

Ребенка до сих пор ищут

В городе Холм под Новгородом получили экспертизу костей, которые были найдены в печи дома пропавшей годовалой девочки Алины (имя изменено - прим.ред.). Малышка, по словам родных, пропала 24 января. 34-летняя мать Кристина утверждает, что она вместе с сожителем стирала белье в бане, а ребенок остался один в доме. Когда они вернулись, Алины уже не было.

Силовики и волонтеры сразу же начали поиски Алины. Однако найти никаких следов ее так и не смогли. Параллельно следователи обыскали дом девочки и нашли в печи кости, которые могли принадлежать ребенку или щенку. После этого Кристину и ее сожители задержали и повезли на допрос. А останки отправили на экспертизу.

Ребенка до сих пор ищут

Ребенка до сих пор ищут

Фото: СОЦСЕТИ

И сейчас следователи получили результаты исследования. Оказалось, что кости все-таки принадлежат все-таки животному. Мать ранее говорила, что это их погибший щенок.

Девочка может все-таки быть жива. Поэтому волонтеры продолжают поиски круглосуточно.

Следователи же теперь возбудили уголовное дело из-за халатности. Дело в том, что ранее сотрудники опеки забрали из этой семьи семерых старших детей, но самую младшую дочку - Алину - оставили у матери. Следователи увидели в этом преступление.

Сами сотрудники опеки утверждают, что приют не берет детей до трех лет. Более того, жизни ребенка в семье ничего не угрожало.

Сейчас мать и ее сожитель остаются задержанными. Следователи расследуют дело об убийстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обугленные кости нашли в печи. Что известно о пропавшей под Новгородом годовалой девочке

После пропажи ребенка в печке нашли кости, похожие на детские. Родителей задержали и допрашивают (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ