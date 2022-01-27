Кости, найденные в печи дома пропавшей под Новгородом годовалой девочки, не принадлежат человеку

Ребенка до сих пор ищут

В городе Холм под Новгородом получили экспертизу костей, которые были найдены в печи дома пропавшей годовалой девочки Алины (имя изменено - прим.ред.). Малышка, по словам родных, пропала 24 января. 34-летняя мать Кристина утверждает, что она вместе с сожителем стирала белье в бане, а ребенок остался один в доме. Когда они вернулись, Алины уже не было.

Силовики и волонтеры сразу же начали поиски Алины. Однако найти никаких следов ее так и не смогли. Параллельно следователи обыскали дом девочки и нашли в печи кости, которые могли принадлежать ребенку или щенку. После этого Кристину и ее сожители задержали и повезли на допрос. А останки отправили на экспертизу.

Ребенка до сих пор ищут Фото: СОЦСЕТИ

И сейчас следователи получили результаты исследования. Оказалось, что кости все-таки принадлежат все-таки животному. Мать ранее говорила, что это их погибший щенок.

Девочка может все-таки быть жива. Поэтому волонтеры продолжают поиски круглосуточно.

Следователи же теперь возбудили уголовное дело из-за халатности. Дело в том, что ранее сотрудники опеки забрали из этой семьи семерых старших детей, но самую младшую дочку - Алину - оставили у матери. Следователи увидели в этом преступление.

Сами сотрудники опеки утверждают, что приют не берет детей до трех лет. Более того, жизни ребенка в семье ничего не угрожало.

Сейчас мать и ее сожитель остаются задержанными. Следователи расследуют дело об убийстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обугленные кости нашли в печи. Что известно о пропавшей под Новгородом годовалой девочке

После пропажи ребенка в печке нашли кости, похожие на детские. Родителей задержали и допрашивают (подробности)