Тайну пропавшей годовалой девочки из Новгорода раскрыли в суде. Мать и ее сожитель дали против друг друга показания

Девочку могут уже не найти живой

Новгородская история с пропавшей годовалой девочкой Алиной (имя изменено, - прим.ред.) в городе Холм заканчивается трагично. Волонтеры круглыми сутками ищут малышку по лесам и ближайшим окрестностям с 24 января. Мать девочки Кристина поначалу уверяла, что вместе с сожителем отлучилась из дома в баню, чтобы постирать вещи. В этот момент дочка якобы и исчезла. Но позже следователи нашли в печи кости, которые могли принадлежать малышке, и родителей задержали. К счастью, экспертиза показала, что останки принадлежат животному. И надежда найти девочку появилась вновь. Но во время допросов мать ребенка и ее сожитель, как оказалось, начали давать показания друг против друга.

"ДОЧКА ЕМУ МЕШАЛА"

Показания Кристины и ее мужа Спартака, как рассказал "КП-Петербург" источник, огласили в суде во время ареста матери и отчима Алины. Оба показывают друг на друга и заявляют об убийстве. Так, например, мать ребенка заявила, что пока была в бане, Спартак якобы убил ее дочь.

Следователи обыскали весь дом Фото: СКР

- Кристина заявила, что Спартака не было около 30 минут, пока она была в бане, - говорит источник "КП". - По ее словам, она сначала выгораживала сожителя, но теперь не хочет. Она считает, что тот расправился с ребенком из-за того, что девочка мешала их интимной жизни, девочка всегда лежала вместе с ними.

Мать при этом уточнила, что ребенок раздражал отчима. Поэтому она детей одних не оставляла.

"ЗАДУШИЛА РЕБЕНКА"

Сам Спартак в свою очередь заявляет, что был в бане, а ребенка якобы убила мать. По его словам, Кристина отлучалась. А потом пришла сильно нервная.

Мать девочки отправили в СИЗО Фото: источник "КП"

- Она, по словам сожителя, заявила ему, что задушила ребенка и спрятала труп, - продолжает источник "КП". - При этом, где именно спрятала тело, не сказала. Заявила, что не помнит.

Мужчина уточнил, что Кристина якобы просила ее не сдавать. По его словам, мать часто оставляла детей одних, пила и даже сама была готова сдать ребенка в приют, но девочку не взяли.

Сожитель матери арестован Фото: источник "КП"

Оба родителя, как рассказал источник "КП", прошли полиграф. Однако он не показал, кто из них говорит правду. Несмотря на все показания, поиски ребенка продолжаются. Ну, а мать ребенка и сожитель будут в это время в СИЗО.

- Суд взял мать девочки и ее сожителя под арест, - сообщили в СУ СКР по Новгородской области.

Мать свою вину не признает Фото: источник "КП"

Следователи также расследуют уголовное дело по халатности. В декабре прошлого года опека изъяла у этой матери семерых детей, но младшую девочку оставила. Соцработники это объяснили тем, что ребенка не взяли в приют.

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