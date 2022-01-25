Протестующие разошлись с улицы Рубинштейна, осталась только полиция

На улице Рубинштейна осталась только полиция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Протестующие противники QR-кодов покинули улицу Рубинштейна. Днем во вторник они, во главе с создателем «карты сопротивления» ресторатором Александром Коноваловым, собрались у закрытых после рейда баров и ресторанов. «Работники» и «посетители» пытались попасть в внутрь, но это не дала сделать полиция. После этого пыл активистов поутих

- Здесь осталась только полиция. Протестующих нет, - сообщает фотокорреспондент «КП-Петербург».

Вместе с сотрудниками МВД у опечатанных заведений дежурят и бойцы Росгвардии. Напомним, что наряды были выставлены еще в выходные, после рейда силовиков, которые прошли по барам и ресторанам из «карты сопротивления», открыто нарушавшим карантинные нормы.

Позднее в отношении владельцев заведений Следственный комитет возбудил уголовные дела.

При этом другие рестораторы улицы Рубинштейна открестились от «бунтовщиков», назвав их бизнес полукриминальным.

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