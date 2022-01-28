Куда нельзя детям и подросткам в Санкт-Петербурге с 28 января по 13 февраля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за "взрывного" роста заражений в Северной столице власти города ввели новые ограничения. Они коснулись только несовершеннолетних. Рассказываем, куда не пустят детей и подростков в Санкт-Петербурге с 28 января по 13 февраля 2022 года.

С 28 января по 13 февраля организации дополнительного образования в Петербурге будут работать в дистанционном режиме. Всем остальным кружкам и секциям работать запрещено.

Кроме того, на этот период запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних, за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы.

И самое главное, всем несовершеннолетним запрещается посещение зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей.

Напомним, что в Петербурге открылась запись на вакцинацию детей от коронавируса. Прививать будут подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Подробнее в материале "КП-Петербург".

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