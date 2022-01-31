Дистанционное обучение в школах Санкт-Петербурга со 2 по 13 февраля 2022 года: Кого отправят на удаленку и как будут проходить кружки

Дистанционное обучение в школах Санкт-Петербурга со 2 по 13 февраля 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за роста заражений коронавирусом, особенно среди детей, власти ввели дистанционное обучение в школах Санкт-Петербурга со 2 по 13 февраля 2022 года. Полторы недели школьники посидят дома, но при этом продолжат грызть гранит науки. Рассказываем, кого отправят на удаленку и как будут проходить дополнительные кружки.

На дистанционное обучение со 2 по 13 февраля уйдут только ученики школ с 7 по 11 классов. Так как именно среди подростков вспышка коронавируса больше. Посещать школы, в том числе и для дополнительных кружков и секций им нельзя. Единственное, вход в школу будет разрешен лишь при проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году и итогового сочинения (изложения) для 11 классов.

В школы смогут ходить дети с 1 по 6 классы. Работа кружков в школах для учащихся 1-6 классов в этот период допускается при условии, что их не будут одновременно посещать ученики разных классов. Ученики из других школ также не смогут посещать эти занятия.

Кроме того, студентам колледжей тоже придется уйти на дистанционное обучение. Пары будут проходить удаленно, а практика возобновится после отмены ограничений.

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