Жил с мамой: что известно о мужчине, упавшем из окна высотки на девочку в Петербурге

Перед падением с высоты 46-летний мужчина говорил по телефону с работодателем. Фото: vk.com/spb_today

Стали известны подробности страшного ЧП, произошедшего утром 1 февраля в жилом комплексе на Комендантском проспекте. Здесь, упавший с высоты мужчина, приземлился на 10-летнюю девочку, шедшую по двору с мамой.

- Мужчина 1975 года рождения, живет в квартире с мамой. Были проблемы на работе. Суицидальных мыслей не высказывал. Был записан на сегодня к психиатру. Ему позвонил работодатель, мужчина пошел поговорить на балкон, после чего произошло падение, - сообщает источник «КП-Петербург».

Падение с 18 этажа оказалось для мужчины смертельным. Известно, что все произошло на глазах его матери.

Что касается ребенка, то удар оказался касательным. Тем не менее, девочка получила открытый перелом правой голени со рваной раной. Также у нее черепно-мозговая травма с сотрясением мозга. Сейчас она госпитализирована, врачи оценивают состояние как тяжелое.

Мать, шедшая с дочкой рядом, не пострадала. Она в шоковом состоянии. Позднее ее опросят сотрудники полиции.