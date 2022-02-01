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Звезды1 февраля 2022 18:01

Актеру Ивану Краско поставили страшный диагноз

Проблема со зрением Ивана Краско оказалась неизлечимой
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Иван Краско теряет зрение

Иван Краско теряет зрение

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще недавно 91-летний актер Иван Краско кинул клич о помощи. Народный артист обратился к врачам с просьбой спасти его зрение. Иван Иванович стал слепнуть, к тому же недавно он перенес коронавирус, а затем микроинсульт. По словам артиста, сам он потянуть дорогое лечение не мог, поэтому призвал медиков помочь ему - остановить тяжелый недуг или хотя бы замедлить его.

- Встречаю людей на улице и вызываю удивление. Мне жмут руку, радуются, обнимают, а я такой: "Извини, а ты кто?". Они охают: "Не узнал что ли?". Не узнал! - жаловался Краско "КП-Петербург" в надежде найти помощь.

Краско осмотрели врачи

Краско осмотрели врачи

Сразу же публикации статьи "КП-Петербург" Ивана Ивановича приняли в офтальмологической клинике СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Актера осмотрели и поставили неутешительный диагноз.

- Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны, - рассказал результаты исследования "КП-Петербург" директор актера Вячеслав Смородинов. - Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным. Сейчас остается поддерживать только те остатки зрения, которые есть.

По словам директора, черным выделены остатки зрения

По словам директора, черным выделены остатки зрения

Врачи поставили актеру Краско страшный диагноз: "деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия". При таком диагнозе при взгляде у человека сначала появляется то, что называют "плавающие мушки". При этом прогрессирование заболевания может привести к разрывам сетчатки, а также к полной и безвозвратной потери зрения.

Сам же Иван Иванович относится к этому мужественно - возраст. К тому же недавно актер получил награду Книги Рекордов России - как самый пожилой действующий депутат страны. Так что радоваться тоже есть чему!

Диагноз Ивана Краско

Диагноз Ивана Краско

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Шоу-бизнесЗвезды: болезниИван Краско: досье KP.RU