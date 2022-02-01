Актеру Ивану Краско поставили страшный диагноз

Иван Краско теряет зрение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще недавно 91-летний актер Иван Краско кинул клич о помощи. Народный артист обратился к врачам с просьбой спасти его зрение. Иван Иванович стал слепнуть, к тому же недавно он перенес коронавирус, а затем микроинсульт. По словам артиста, сам он потянуть дорогое лечение не мог, поэтому призвал медиков помочь ему - остановить тяжелый недуг или хотя бы замедлить его.

- Встречаю людей на улице и вызываю удивление. Мне жмут руку, радуются, обнимают, а я такой: "Извини, а ты кто?". Они охают: "Не узнал что ли?". Не узнал! - жаловался Краско "КП-Петербург" в надежде найти помощь.

Краско осмотрели врачи

Сразу же публикации статьи "КП-Петербург" Ивана Ивановича приняли в офтальмологической клинике СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Актера осмотрели и поставили неутешительный диагноз.

- Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны, - рассказал результаты исследования "КП-Петербург" директор актера Вячеслав Смородинов. - Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным. Сейчас остается поддерживать только те остатки зрения, которые есть.

По словам директора, черным выделены остатки зрения

Врачи поставили актеру Краско страшный диагноз: "деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия". При таком диагнозе при взгляде у человека сначала появляется то, что называют "плавающие мушки". При этом прогрессирование заболевания может привести к разрывам сетчатки, а также к полной и безвозвратной потери зрения.

Сам же Иван Иванович относится к этому мужественно - возраст. К тому же недавно актер получил награду Книги Рекордов России - как самый пожилой действующий депутат страны. Так что радоваться тоже есть чему!

Диагноз Ивана Краско

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