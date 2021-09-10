Иван Краско после микроинсульта не смог вернуться на сцену

Иван Краско не смог вернуться на сцену Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Актер Иван Краско не выйдет на сцену театра имени Комиссаржевской вечером 10 сентября после перенесенного микроинсульта. 90-летний народный артист России не смог восстановиться после недели, проведенной в больнице. Напомним, актера госпитализировали в НМИЦ имени Алмазова после того, как он почувствовал резкий удар в голову. Из-за этого актера положили в больницу, а затем выписали долечиваться дома. представления "КП-Петербург" стало известно, что актер не сможет выйти к зрителям.

- Иван Иванович плохо себя чувствует, у него слабость, - рассказал "КП-Петербург" директор артиста Вячеслав Смородинов. - Он очень захотел поспать. Поэтому решил отдохнуть дома.

Краско должен был вернуться на сцену Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ранее представитель артиста заявлял, что перенесенный микроинсульт сильно ударил по актеру. У него ухудшились зрение и память. При этом Краско стал хуже ходить. Как сам признается Иван Иванович: "Ноги такие тяжелые, будто не мои".

В самом театре уже подтвердили, что Иван Краско не сможет выйти на сцену и сыграть в спектакле "Я вернулся".

- Иван Иванович был сегодня у нас на сборе трупы, - пояснили "КП-Петербург" в пресс-службе театра имени Комиссаржевской. - Он действительно не примет участие в спектакле. Мы его решили поберечь.

Краско почувствовал слабость и решил отменить свое участие Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас Иван Краско находится дома вместе с сыновьями.

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После недели госпитализации артист рассказал, что чувствует слабость (подробности)