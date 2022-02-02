СК возбудил дело на инспектора ГИБДД, который сломал руку девушке-оперативнику при задержании в отделе полиции в Петербурге

СК завел дело на инспектора ДПС из-за инцидента в отделе полиции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ДТП, который задержал девушку-оперуполномоченную в отделе полиции Василеостровского района. При этом потерпевшая получила перелом плечевой кости.

- По версии следствия, подозреваемый в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года, превышая свои должностные полномочия в ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела, с силой толкнул ее руками в грудь, а затем повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, - сообщает пресс-служба Следкома.

Девушка, как утверждает следствие, получила ушибы и перелом руки. Сам скандал попал на камеры наблюдения. Видео было опубликовано в близком к ГИБДД паблике «Дорожный инспектор». Там отмечается, что зачинщицей скандала могла стать сама 24-летняя девушка, лишь год назад окончившая университет МВД. На видео она первая толкает гаишника в грудь. Впрочем, все обстоятельства происшествия установит следствие.

Участников потасовки уволят из полиции. Фото: "Дорожный инспектор"

Инспектор ГИБДД, которому теперь грозит до 10 лет лишения свободы, ранее был на хорошем счету. В том числе он вернул 150 тысяч рублей мужчине, забывшему деньги в банкомате.

Сейчас инспектор задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения до суда. Расследование дела продолжается.

А в петербургском Главке МВД уже решили уволить всех участников этой истории. И саму девушку-оперативника и обоих инспекторов ГИБДД, которые вступили с ней в конфликт.

- В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, - сообщает пресс-служба управления.