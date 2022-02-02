В Петербурге инспекторы ГИБДД жестко задержали девушку-оперативника в отделе полиции

Инспекторы ДПС устроили потасовку с девушкой-оперативником в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге инспекторы ГИБДД провели жесткое задержание девушки-оперативника в одном из отделов полиции в Василеостровском районе. Все произошло под конец рабочего дня в ночь с 31 января на 1 февраля. Видео конфликта опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Известно, что инспекторы ГИБДД заметили у девушки в гражданском табельное оружие и потребовали, чтобы она предоставила удостоверение сотрудника уголовного розыска. Оперативник не понимала, с какой стати она должна представляться, находясь у себя на работе. Итог плачевен – девушка отталкивает одного из полицейских, после чего ее задерживают, заламывая руки. По информации источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, пострадавшую госпитализировали в больницу. В деталях конфликта разбираются не только в полиции, но и в Следственном комитете.

- По факту конфликтной ситуации проводится служебная проверка, в ходе которой дадут всестороннюю и объективную оценку действий всех участников инцидента, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Во время конфликта девушка-оперативник пыталась кому-то дозвониться. Фото: vk.com/dorinspb

Уголовное дело после потасовки пока не возбуждали. К слову, одним из участников конфликта стал известный в городе инспектор ДПС Василеостровского района Александр Колесников. Ранее «КП-Петербург» писала про то, как полицейский вернул мужчине 150 тысяч рублей, которые он потерял в магазине. Кроме этого летом 2021 года полицейский предотвратил суицид молодого человека.

«КП-Петербург» проследит за развитием громкой истории.