Оба инспектора ГИБДД и девушка-оперативник будут уволены из МВД после драки в отделе полиции в Петербурге

Всех участников драки в отделении уволят из полиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководство петербургского Главка приняло решение уволить из рядов полиции всех участников скандальной потасовки в отделении Василеостровского района. 31 января здесь повздорили два инспектора ГИБДД и 24-летняя девушка-оперуполномоченный.

- В результате служебной проверки, в том числе с изучением видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Руководством принято решение об увольнении сотрудников по дискредитирующим основаниям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что инцидент произошел из-за припаркованных у отдела машин ДПС, которые якобы мешали выехать девушке-оперативнику. Она попросила их убрать, по сведениям близкого к ГИБДД паблика «Дорожный инспектор», в довольно резкой форме. Инспекторы попросили ее предъявить документы. Разборка перетекла в помещение отдела, где началась потасовка.

В Главке изучили видео скандальной потасовки. Фото: "Дорожный инспектор".

Один из гаишников решил скрутить девушку, после того, как она начала толкать их руками. В результате девушку повалили на пол и завели руки за спину. Но слишком резко, так как у нее сломалась плечевая кость.

В отношении инспектора Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Гаишнику грозит до 10 лет лишения свободы, он задержан.