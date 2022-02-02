Дистанционные больничные в Петербурге планируют начать выдавать с середины февраля

Как можно выдать больничный без врача, в Петербурге пока не придумали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице еще не определились с тем, когда и как именно людям с симптомами ОРВИ и коронавируса будут дистанционно выдавать больничные. Но надеются сделать это “в ближайшем будущем” - правда, сначала нужно уладить ряд вопросов с минздравом. Об этом “Комсомольской правде в Санкт-Петербурге” в среду, 2 февраля, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

- Процедура выдачи больничного листа четко прописана в постановлении федерального ведомства - министерства здравоохранения, - объяснили в комздраве. - В числе прочего она предполагает обязательный осмотр больного врачом. Чтобы нам иметь возможность выдавать больничные дистанционно, нужно дождаться разрешения от минздрава и изменения соответствующих постановлений.

Эта работа, подчеркивают в ведомстве, уже ведется: петербургский комитет по здравоохранению регулярно держит связь с московскими коллегами. Правда, пока что ни каких-либо регламентов, ни примерных сроков назвать нельзя. Единственное - речь не идет о многих неделях или месяцах. Дистанционную выдачу больничных в Петербурге планируют начать к середине февраля.

Напомним: дистанционные больничные, как ранее заявлял председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, нужны в том числе для того, чтобы хоть немного разгрузить петербургские поликлиники, работающие с перегрузом на фоне пятой волны эпидемии коронавируса. О том, что происходит в городских амбулаториях, “Комсомольская правда в Санкт-Петербурге” подробно рассказывала ранее.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: