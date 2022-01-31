В Петербурге хотят выдавать больничные в дистанционном формате

В Петербурге начнут выдавать больничные в дистанционном формате из-за вспышки "омикрона". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на этой неделе, с 31 января по 6 февраля, могут начать выдавать больничные в дистанционном формате, чтобы горожане с симптомами ОРВИ не создавали огромные очереди в поликлиниках. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в традиционном обращении к жителям Северной столицы на «Радио России». В Петербурге более 200 тысяч человек официально лечатся на дому, но теперь больному не надо будет лишний раз выходить на улицу. Пропускную мощность поликлиник увеличили в 2-3 раза, однако этого все равно недостаточно из-за сильной вспышки «омикрона».

- Мы делаем все возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных. Это поможет серьезно уменьшить очереди в дежурные кабинеты поликлиник, - отметил Александр Беглов.

Добавим, что из-за резкого подъема суточной заболеваемости коронавирусом в городе ввели вторые по счету ограничения для подростков, в том числе дистанционный формат обучения. Тем временем наши журналисты прошлись по некоторым поликлиникам, чтобы узнать о причинах гигантских очередей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: