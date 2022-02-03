Заражаемость коронавирусом превысила отметку в 21 тысячу человек в сутки в Петербурге

Более 21 тысячи человек заболели коронавирусом за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает бить рекордны в Санкт-Петербурге. По данным оперативного штаба на 3 февраля 2022 года суточная заболеваемость перешагнула отметку в 20 тысяч человек, достигнув 21 тысячи. Лишь за день заражаемость увеличилась на 10 процентов.

- За последние сутки в Петербурге заболели коронавирусом еще 21 234 человека. На сегодня это рекорд, - рассказали в оперативном штабе.

Также за минувшие сутки в Северной столице в следствии болезни скончались 56 пациентов, еще 6 295 человек смогли справиться с инфекцией и выздоровели.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего на время пандемии в Петербурге коронавирус обнаружили у 1 078 920 человек, из них выздоровели 871 308 и умерли 30 078 пациентов.

Напомним, что в Петербурге началась прививочная кампания от коронавируса для детей. Вакцинироваться могут подростки от 12 до 17 лет. Для этого используется препарат "Спутник М".

Со 2 февраля в городе начали действовать новые ограничительные меры. Так, вплоть до 13 февраля учеников с 7 по 11 классы, а также студентов колледжей отправили на дистанционное обучение. Также всем детям запрещено посещать кафе, магазины, театры, кино и многое другое.

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