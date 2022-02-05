«Это, конечно, горе»: автор «Улиц разбитых фонарей» Андрей Кивинов о внезапной смерти режиссера Виктора Бутурлина

Виктор Бутурлин снимал сериалы по книгам Андрея Кивинова. Фото: vk.com/a_kivinov

Трагическая скоропостижная смерть кинорежиссера Виктора Бутурлина по-настоящему потрясла петербургского писателя Андрея Кивинова (Пименова), по книгам которого сняты «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Виктор Бутурлин был автором нескольких серий первых сезонов обоих сериалов.

- Он был в первой пятерке режиссеров, которые начинали снимать «Улицы». Его серия - «Отсутствие доказательств» в самом первом сезоне. Даже при полном отсутствии бюджета он сразу сказал, что будет делать настоящее кино. Кастинг провел и так далее. И действительно сделал все по-настоящему, эта серия очень отличается по картинке и качеству, - рассказал «КП-Петербург» Андрей Кивинов. - И пилотная серия «Убойной силы» - «Рикошет» - его работа. Тогда на Сенной площади снимали, в самом центре Петербурга. Вышли актеры, теперь известные: Ургант, Лифанов, Хабенский. Решили играть без массовки, с «живыми людьми». По сюжету драка была, и прохожие не понимали что происходит. А мы все сняли скрытой камерой. Такой он был режиссер, новатор.

Потом пути режиссера и писателя разошлись, виделись они не слишком часто, больше созванивались. Но оставались в теплых отношениях. И известие о смерти стало шоком для Андрея Кивинова.

- Я с ним буквально в ноябре общался на кинофестивале в Гатчине. Он был председателем жюри. У него все было замечательно, рассказывал о планах, собирался новую картину снимать. Поговорили, посмеялись, повспоминали. Что сказать, это, конечно, горе, - сокрушается автор «Улиц разбитых фонарей».

Напомним, что режиссер скончался после того, как ему стало нехорошо со здоровьем. Он упал на выходе с киностудии «Ленфильм», где принимал зачет у студентов курсов режиссерского мастерства. Скорая довезти Виктора Бутурлина до больницы не успела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выходил с «Ленфильма» и упал. Скорая не довезла»: Борис Смолкин о смерти своего сокурсника, режиссера Виктора Бутурлина

Причиной смерти режиссера сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктора Бутурлина стало резкое ухудшение здоровья (подробности)