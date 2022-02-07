«Есть люди, которые считают, что при Сталине мало сажали»: депутат Заксобрания Петербурга о ситуации с уволенной за стихи Хармса учительницей

Портрет Хармса много лет пытаются стереть со стены дома в центре Петербурга. А теперь под запрет попали и его стихи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Скандал с учительницей, которой пришлось уволиться из петербургской гимназии после того, как она прочитала старшеклассникам стиха Хармса и Введенского, получил новое развитие. По ее словам, директор учебного заведения назвала поэтов «врагами народа» и потребовала написать заявление. На защиту преподавателя встал депутат Заксобрания Борис Вишневский.

- Я разговаривал вчера довольно долго с учительницей. Ситуация, конечно, возмутительная. Надо все проверять, но у меня нет сомнений в правоте ее слов. Как может руководитель учебного заведения говорить такие вещи, отрицать репрессии? Люди, которые считают Хармса и Введенского «пособниками фашистов», не имеют права работать в школе, - заявил депутат в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM. - Я отправил запрос в Комитет по образованию с требованием проверки.

Сама ситуация, по словам педагога, произошла еще в декабре. Но все это время она не хотела огласки, опасаясь, что потом не получит работу ни в одной школе. Кто любит людей, выносящих сор из избы? Однако посмотренный фильм о детях репрессированных в 30-е годы женщин, придал ей решимости.

- Я была малодушна, чего от себя не ожидала. Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их, - написала сама педагог в соцсетях.

О проблемах с будущим трудоустройством вспомнил и депутат. Он надеется, что ситуация – единичная. И более не повторится.

- К сожалению, такое возможно. У нас есть люди, которые искренне считают, что при Сталине правильно расстреливали и мало сажали. Сейчас огласка необходима, чтобы ей дальше не пытались устроить проблемы. Такое бывает после огласки. Сделаем все, чтобы помочь и защитить, - отметил депутат.

Пока официальной реакции от Комитета по образованию не поступало.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: