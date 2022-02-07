Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что запрещать в школах Хармса и Введенского никто не будет

Сергей Боярский призвал не наклеивать ярлыки, а спокойно разобраться в ситуации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы, петербуржец Сергей Боярский включился в обсуждение скандальной ситуации с учительницей, которой, по ее словам, пришлось уволиться из-за чтения стихов Хармса и Введенского старшеклассникам. Директор учебного заведения якобы назвала поэтов «врагами народа» и потребовала от педагога написать заявление «по собственному». Многие тут же вспомнили репрессии сталинских времен и запрет свободы слова.

- Увидел небрежные сравнения ситуации с «возвращением в 1937 год», что, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. Хочу заявить, что ни о какой цензуре речь не идет. Ни Хармс, ни Введенский нигде не запрещены и запрещены не будут. Уволить за их чтение тоже никого нельзя, чего, собственно, и не произошло, - заявил депутат в своем Инстаграме.

Сейчас, по словам Боярского, идет проверка. Выясняется, по какой причине педагог решила уйти из школы. И в чем именно была суть конфликта. По данным депутата, в 68-й гимназии учительница проработала до увольнения пять месяцев. А перед этим – месяц в 70-й гимназии.

- В деталях предстоит разобраться, хоть это и сложнее, чем, не вникая, наклеивать ярлыки правых и виноватых. Мы же будем последовательно стоять на страже любых попыток проявления цензуры, - заявил Боярский.

Напомним, что на защиту уволившейся учительницы встал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, который направил обращение в Комитет по образованию с требованием проведения проверки.

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