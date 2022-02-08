В Санкт-Петербурге умерла хозяйка старейшей пирожковой в городе. Фото: vk.com/pirogi_na_moskovskom

Умерла Валерия Романова, хозяйка старейшей пирожковой Санкт-Петербурга. Трагичную новость сообщили в группе культового заведения общепита во «Вконтакте». Директор пирожковой скончалась 6 февраля, на 94-м году жизни. О причинах смерти заслуженного работника торговли и ветерана труда не сообщается. Коллеги Валерии Николаевны отметили, что она до последних дней была бесконечно преданна любимому делу.

Валерия Романова даже в 90 лет руководила пирожковой, так сильно была предана делу. Фото: vk.com/pirogi_na_moskovskom

- Валерия Николаевна всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся, поддерживала не только словом, но и делом. Была талантливым и справедливым руководителем. Светлая память о Валерии Николаевне навсегда останется в наших сердцах, - с прискорбием пишут коллеги хозяйки пирожковой.

Пирожковую на Московском проспекте пытались выселить, но горожане ее отстояли. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пирожковая «Хозяюшка» - место легендарное для любого коренного петербуржца. Общепит располагается на Московском проспекте и существует с конца 60-х. Туда ходил Виктор Цой и его семья, а по слухам местные беляши кушал даже сам Владимир Путин. В 2019 году заведение чуть не выселили. Некий аноним подал жалобу в Смольный, что у пирожковой есть нелегальная пристройка и вентиляционное оборудование, которые не согласовывали с собственниками дома. УК добивалась выселения. В общепите собрали подписи в защиту и отправили Александру Беглову, тогдашнему врио губернатора. В итоге градоначальник спас пирожковую от выселения.

Добавим, что легендарный общепит по сей день хранит верность классической рецептуре, не меняющейся полвека, а также советскому антуражу.

«КП-Петербург» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Валерии Романовой.

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