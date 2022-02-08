«Пусть старуха выпадет из окна». Пользователи соцсетей возмутились высказываниями уволившейся из-за стихов Хармса педагога из Петербурга

Что писала о директоре гимназии уволившаяся педагог Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге третий день не прекращают обсуждать историю 33-летнего педагога Серафимы Сапрыкиной, уволившейся из гимназии Центрального района после спора с директором. Девушка ушла с должности заведующей музеем и социального педагога (работала на полторы ставки - прим.ред.) еще в декабре прошлого года. Но история всколыхнула страну спустя месяц - после поста Сапрыкиной в соцсетях. Девушка утверждает, что директор гимназии ее вынудила уволиться после чтения стихов репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Якобы директор Светлана Лебедева назвала авторов "врагами народа" и "пособниками фашистов". Сама Лебедева все опровергает, объясняя, что выволочку подчиненная получила за то, что поменяла план занятий и провела внеурочную лекцию по другой теме. После разговора с директором девушка уволилась и позже расписала все в красках на своей странице в соцсети. После этого сама Серафима закрылась от СМИ и не стала давать комментариев. Но при этом бывший педагог не перестает писать сообщения в Сети. "КП-Петербург" сделала подборку комментариев педагога.

«Я МИСТИК»

Больше всего пользователей соцсетей возмутил комментарий Серафимы по поводу директора гимназии, с которой педагог и поссорилась. В ответ на сообщение пользователей к своему посту о том, что вся эта ситуация похожа на произведения Хармса по своей дикости, педагог ответила: "Я хочу, чтоб эта старуха вывалилась из окна, прости, господи". Это отсылка к произведению Хармса "Вываливающиеся старухи". Несмотря на это, многие заметили, что такое пожелание непростительно.

Сама директор все сказанное экс-подчиненной отрицает

- Увольнять учителя за Хармса нельзя. И за Введенского нельзя. И за Мандельштама нельзя. И вообще за поэзию - увольнять нельзя. А вот за такое вот - нужно. И незамедлительно. И, пожалуйста, не нужно длинно копипастить фрагменты из Хармса. И рассказывать про аллюзии. Да, за такую аллюзию в таком контексте учителя надо увольнять, - возмутилась писатель Марина Юденич.

Сама же педагог в ответ на свою фразу добавила: "Я мистик, и я желаю ей (директору) встретиться с ними там, в запределье". Чуть позже Серафима еще раз заговорила о смерти Лебедевой: "Учителя там хорошие, но все кровожадно мечтают о ее почетной кончине. Так как иначе она не уйдет".

«ГЛАЗА СЫНА ПРИДАЛИ СМЕЛОСТИ...»

Во многих своих сообщениях девушка рассказывает, что жутко боялась, гротескно описывая директора.

- А чего меня пугать, я же понимала, что мне там не работать, я бы не смогла просто дальше там оставаться. А вот огласке предать, что там вот такая коренная сталинистка, назвать ее имя. Вот это я должна была сделать. И вот, как могу, делаю. - объяснялась Серафима. - Как мне было страшно, что же это такое? Почему? Ведь мне не грозит расстрел. Как же людям тогда было страшно, а они не признавались, и издевались над ними, мучили. Они герои. А я кусочек льда. Вы знаете. У нее (директора) так страшно глаза блестели, и лицо так исказилось. Будто не она. Бесы.

Девушка называет себя мистиком Фото: СОЦСЕТИ

Все изменилось, по словам Серафимы, когда она... посмотрела на своего ребенка.

- Смотрела в глаза сыну и перестала бояться. Спасибо, - пишет Серафима. - Теперь поди меня никуда на работу не возьмут. Но и это мне больше не страшно.

К своему сыну при этом педагог прибегает несколько раз, мистифицируя атмосферу в гимназии.

- Клянусь своим сыночком, правда все. Я еще и не все описала. Как там травят молодых учителей, будто царство мертвых там, - делится Сапрыкина. - Она просто дала мне понять, что если не уйду, вытравит. Просто я в посте не рассказываю о их методах, так как пост не о моей карьере. Там был бы ежедневный ад. Я это уже проходила, как и все молодые инициативные учителя до меня. Мне там больше нечего делать, я сама приняла решение уйти, я воздухом одним не хотела с ними дышать. Мне от них ничего не нужно, я только называю зло по имени.

Серафима также сообщила, что заплакала, прочитав комментарий про репрессии и посетовала, что закрыли запрещенный в России, признанный экстремистским "Мемориал", в котором она хотел работать. Заканчивают свои измышления Серафима вновь отсылкой к смелости, заявляя: "Я не ангел и не мученик. Буду и впредь смелой, и сына научу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полный Хармс. Как директор гимназии из Петербурга за один день стала «врагом народа» лишь из-за одного поста уволившейся учительницы

Учитель физики из петербургской гимназии назвал настоящую причину конфликта директора и педагога из-за поэта Хармса (подробности)