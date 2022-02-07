Олег Басилашвили жестко ответил директору петербургской гимназии за высказывания о Хармсе и Введенском

Олег Басилашвили жестко раскритиковал директора гимназии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рассказ бывшей учительницы из гимназии № 168 Санкт-Петербурга Серафимы Сапрыкиной взбудоражил Интернет. Педагог поделилась в соцсетях новостью, что была вынуждена уволиться из школы после того, как прочитала десятиклассникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского. Поэты-обэриуты (из ленинградского «Объединения Реального Искусства») в свое время обвинялись в «контрреволюционной» агитации. Из-за этого они были арестованы и умерли в заключении, но в 60-х годах оба были реабилитированы.

Однако директору гимназии, по словам Сапрыкиной, не понравилась такая инициатива педагога. По словам учителя, ее жестко отчитали за то, что она рассказывает "о врагах народа" и "пособниках фашистов". Из-за скандала Серафима уволилась еще в декабре. Но обнародовать историю решилась только сейчас. Ее слова вызвали большой культурный резонанс, который комментируют даже в Минпросвещения России.

Учитель уволилась из школы Фото: СОЦСЕТИ

Среди тех, кто вступился за учителя есть и известные актеры. Народный артист СССР Олег Басилашвили в разговоре с "КП-Петербург" заявил, что если все слова учителя подтвердятся, то поведение директора гимназии - "тупость".

- Мы должны проходить в школе на уроках все, что было, чтобы знать, чьи симпатии кому принадлежали в определенное время. Что происходило с Ахматовой и Зощенко и почему, - рассказал "КП-Петербург" Олег Басилашвили. - А тут в уроках или лекциях почему-то пытаются изъять память о некоторых людях, оставив только то, что необходимо. Я считаю, что мы должны знать все: и прекрасное, и уродливое, и преступное, и замечательное о нашей стране. Потому что мы понимаем, к чему привело и приводит единомыслие в нашей стране, мы уже проходили этот урок. Развалился великий Советский союз – и все благодаря фальшивому единомыслию.

Олег Басилашвили также посетовал, что ранее в Петербурге закрасили портрет Хармса, который был изображен на здании, где жил поэт.

В самой школе отвергли все обвинения учителя, заявив, что такого диалога у директора не было, а учителя отчитали из-за изменения школьной программы.

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