Директор петербургской гимназии об увольнении учителя: Хармс мой любимый детский поэт, но педагог прервала лекцию о войне

Директор гимназии прокомментировала скандал Фото: предоставлено администрацией Центрального района Петербурга

Директор гимназии из Петербурга Светлана Лебедева объяснила увольнение учителя Серафимы Сопрыкиной. Ранее педагог заявила, что ее вынудили уйти из школы после того, как она прочитала стихи Даниила Хармса и Александра Введенского. Якобы руководитель школы назвала репрессированных авторов - "врагами народа" и "сподвижниками фашистов". Однако сама Лебедева утверждает, что никогда не говорила таких слов. Как и писала ранее "КП-Петербург", директор заявила, что разговор с учителем был из-за изменения учебного плана занятий.

- Я работаю в школе 29 лет. Я очень огорчилась из-за этой ситуации, - призналась Светлана Лебедева. - Совершенно неожиданно для меня учитель, ответственная за работу с детьми, которая, к сожалению, уволилась, поступила не очень корректно. У них есть план воспитательной службы. И в декабре мы отмечали Дни битвы под Москвой. Все воспитательные дела были связаны с этой темой. И человек, который отвечают за работу в музее, приглашает обычно в эти дни ветеранов, которые рассказывают нашим детям об этих делах.

Учитель уволилась из школы Фото: СОЦСЕТИ

Директор заявила, что вовсе не против Хармса, а даже - "за".

- Это вообще-то мой любимый детский писатель. У меня есть внуки, и я им читаю его маленькие произведения, - призналась директор гимназии. - Поэтому я даже удивилась, что она решила выдать эту проблему, что мы недостаточно увлечены разносторонней литературой. Нет, мы изучаем разные взгляды на историю. Хармс - это глыба детского стихосложения, это любимый всеми, в том числе у нас в школе - автор. И у нас на занятиях часто возвращаются к теме Хармса.

Светлана Лебедева, по ее словам, не смогла стерпеть то, что вместо лекций о Великой Отечественной войне учитель дала детям читать стихи.

Директор опровергла слова учителя Фото: предоставлено администрацией Центрального района Петербурга

- Если учитель что-то хотела изменить, она должна была согласовать это со мной или завучем, но она не обратилась к нам, - поясняет директор. - Она не согласовала ни с кем это, прочитала нехорошее стихотворение. Хармс с этим не был связан. Учитель сделал акцент на творчестве Введенского, нам показалась это грустноватой тема. И да, в истории нашей страны были события, которые мы анализируем и смотрим. И знать это надо детям, я не против, чтобы дети это изучали, я против того, что учитель заменила тему. Она могла провести беседу в другой день, это было бы совершенно нормально. Но в этот день все классы были увлечены битвой под Москвой. И поэтому я пригласила учителя, чтобы выяснить, в чем дело. Как оказалось, ей просто так захотелось. У нее такое бывало, она человек творческий и эмоциональный.

После этого директор и заявила учителю, что если ей не нравится работать по плану, она может поискать другую школу.

Учитель утверждала, что все произошло из-за чтения Хармса Фото: СОЦСЕТИ

- Я не скажу, что я формалист, но порядок должен быть, - делится Лебедева. - Выходит что один класс выпал у нас из темы битвы под Москвой. И я бы не сказала, что у нас с учителем разговор был агрессивным. Я ей сказала - либо мы работаем и соблюдаем все порядки, либо есть другие школы: "Вы тогда посмотрите, если найдете себе что-то подходящее и вам покажется что-то интереснее, это ваш выбор. Она мне ответила: "Я вас люблю, вы только не обижайтесь".

После этого учитель пошла на собеседование в школу Петроградского района. Лебедева, по ее словам, ее спокойно отпускала.

- В коллективе к ней хорошо относились, я ее с радостью принимала на работу: молодую, энергичную, - вздыхает Лебедева. - Но она читала не Хармса, а Введенского. Она дала детям читать большое стихотворение. Потом они его обсуждали, дети были не очень готовы к этому. Такой урок мог быть, но надо дать базу, историческую обстановку детям. А учитель не составила план занятий. И в итоге все думают теперь, что директор - самодур, мне стыдно. Она погорячилась. Я бы с удовольствием с ней поговорила. Я хочу понять, почему она это сделала.

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